Талнахский центр внешкольной работы отметил 45-летний юбилей

История Центра внешкольной работы началась 1 февраля 1978 года. 45 лет назад это был Дом пионеров и школьников, расположенный в здании бывшей 25-й школы по улице Пионерской, 4. Самыми яркими коллективами нового учреждения были танцевальный «Пульс планеты» и вокальный «Соловейко». Сейчас в ЦВР района Талнах работает более 45 объединений разных направлений. Особая гордость — образцовый ансамбль народного танца «Вдохновение», образцовый вокальный коллектив «Жарки» и единственный в НПР детский коллектив авторской песни «Созвучие». Очень востребованы у детей и родителей Талнаха школа раннего эстетического развития «Ступени», занятия по компьютерной графике и диагностике, моделированию и конструированию, изучению английского языка. Целых три объединения, посвящены шахматному мастерству. Вокал, театральное искусство, хореография, изобразительное и прикладное творчество, а также работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья и волонтёрская деятельность. Центр действительно предлагает своим воспитанникам практически весь спектр направлений для развития их творческих и интеллектуальных способностей.

Как подчеркивает директор ЦВР Талнаха Светлана Мартынова, особенно приятно, что сейчас педагогами в центр приходят его выпускники. Благодаря этому удаётся поддерживать преемственность, высокий стандарт педагогической работы и традиции коллективов. Городские праздники, открытия и закрытия творческих сезонов, сольные концерты коллективов, новогодние представления, интеллектуальные игры, тематические мероприятия и выставки — везде ЦВР принимает участие.

— Пусть не все наши выпускники станут профессионалами в танцах и вокале. Главное, они непременно будут востребованными в виде деятельности, которому отдали предпочтение, в выбранной профессии. Это ростки тех качеств, которые мы в них заложили, воспитали. Они у нас целеустремленные, активные, деятельные, очень коммуникабельные. Это и помогает им в дальнейшей жизни.

Характер воспитанников и стремление к высоким результатам закаляются не только в каждодневной работе, но и в конкурсных соревнованиях. Только за последние три года копилка наград центра пополнилась на 328 дипломов муниципального, краевого, всероссийского и международного уровней. В том числе победителя Международного инновационного конкурса-проекта «Моя отчизна» и Всероссийского конкурса «Город — территория детства». С 2020 года центр является площадкой федерального проекта ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее».

Стабильно показывать такие высокие результаты возможно благодаря профессионализму педагогического коллектива. А юбилей — отличный повод отметить наставников благодарственными письмами от главы города Норильска и городского Совета депутатов. Заместитель главы города Норильска по социальной политике Наталья Коростелева пожелала объединениям продолжать трудиться с такой же самоотдачей и мастерством:

— Дружные, талантливые, профессиональные, красивые, творческие… и много-много слов ещё можно сказать о прекрасных коллективах и педагогах центра. А как мы рады видеть ваши творческие группы буквально на всех спортивных и культурных площадках. Вы всегда являетесь ярким событием, и мы с нетерпением ждём новых выступлений. Сегодня я хочу пожелать всему коллективу творчества, удачи, вдохновения и, конечно же, новых незабываемых побед.

За прошедшие 45 лет центр неоднократно менял расположение и вернулся в родные стены только к 2017 году. Директор ЦВР поделилась планами и задумками для будущей работы:

— У нас есть мечты. Мы идём в развитие. Сегодня в центре 2 300 воспитанников, и меньше не становится. И это здорово. Есть с кем работать и творить. Есть замечательные профессионалы— наши педагоги. Ест поддержка инициативных и ответственных родителей. Конечно, в здании, которое мы очень долго ждали, тесновато. Хочется дом попросторнее