Талнашенка "подарила" мошенникам почти полтора миллиона рублей

Поняв, что её обманули, 53-летняя жительница Талнаха обратилась в дежурную часть Норильского ОМВД и сообщила, что перевела на счета мошенников более 1,4 миллиона рублей. Полицейские выяснили, что в январе 2021 года в одной из социальных сетей женщина увидела рекламу о возможности заработать посредством инвестиционной платформы банка. Заинтересовавшись, скачала приложение и оформила заявку.

С женщиной связалась "менеджер", которая рассказала о будущем хорошем доходе от денежных инвестиций и порекомендовала проверенного ею специалиста. Далее собеседница попросила установить несколько программ для удобства общения и отправила сообщение, содержащее ссылку для скачивания платформы по отслеживанию сделок и состояния электронного кошелька.

Затем на связь вышел специалист, который заверил, что уже можно "инвестировать и зарабатывать". Стартовое вложение составило 14,5 тысячи рублей, их нужно было перевести по номеру карты. Опытный трейдер постоянно был на связи и информировал начинающего инвестора о состоянии её финансового счёта. Реальный рост доходов женщина могла наблюдать в своём личном кабинете. Когда консультанту заработок показался недостаточным, он посоветовал увеличить сумму вложений. Потерпевшая положила ещё 100 тысяч рублей: одну часть этой суммы — на электронный кошелёк, а другую — на счёт, указанный специалистом. После этого она оформила несколько кредитов и частями переводила крупные деньги на различные счета.

Затем женщина попросила своих помощников обналичить некоторую сумму, да не в рублях, а в иностранной валюте. Ей показалось, что операция прошла успешно. Но на следующий день ей позвонили якобы из департамента финансов. Женщину уведомили, что она подозревается в валютных махинациях с оффшорными счетами и торговле оружием. Испугавшись, талнашенка связалась со своим "консультантом", и он предложил помощь в урегулировании проблемных вопросов. Под диктовку злоумышленников потерпевшая стала оформлять новые кредиты и переводить средства на указанные счета.

В полицию дама обратилась только тогда, когда "отзывчивые" аналитики перестали выходить на связь.

Следователи Норильского отдела МВД России возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество в особо крупном размере". Сейчас проводится комплекс мероприятий по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

Полицейские в очередной раз предупреждают:

— Граждане, будьте бдительны! Мошенничество в сфере инвестирования — распространённый метод выманивания денег. Аферисты обещают высокую прибыль, а граждане, вкладывая в инвестиционные проекты огромные деньги, в итоге остаются ни с чем. Остерегайтесь сомнительных инвестиционных фондов и брокерских организаций. Не выполняйте никаких манипуляций со своими счетами под диктовку неизвестных, кем бы они ни представлялись.