Там, где всё начинается!

Знаешь, где живёшь?

Идея провести школьную олимпиаду, посвящённую обороне Диксона, родилась у педагога гимназии № 4 и председателя подкомитета по работе с молодежью норильского отделения Русского географического общества Ларисы Нарушевич.

— Мне просто стало интересно, насколько наши дети знакомы с историей родного края, — рассказывает учитель. — А тут ещё и такой благодатный год выпал: 27 августа на Диксоне проводились памятные мероприятия, посвящённые 80–летию его обороны. Поэтому весной я предложила школам Норильска принять участие в историческом соревновании, где призом станет поездка непосредственно на место сражения моряков–североморцев с грозным и, на первый взгляд, непобедимым противником — крейсером «Адмирал Шеер». Для этого местное отделение РГО даже нашло спонсора.

На приглашение ответили 11 школ города. Каждой предложили подготовить команду максимум из шести учеников. Организаторы выделили две возрастные группы: 7–8 и 9–10 классы. В итоге в конце апреля на олимпиаду вышли 54 школьника. Задания состояли из двух частей: тестирование по датам, именам, эпизодам сражения, названиям судов, памятникам; работа с картами и фотографиями; вторая часть — эссе, которое предполагало изложение собственной точки зрения на прошедшее событие. В итоге были определены пять победителей, ими стали ученики школы № 41 и гимназии № 4.

– Сама поездка должна была состояться именно 27 августа, как раз на памятную дату, чтобы дети смогли принять участие в митинге и праздничных мероприятиях, — продолжает Лариса Нарушевич. — Но по ряду причин вояж на край Земли перенесли аж на октябрь. Из–за этого переноса трое детей не смогли поехать, и попасть в посёлок удалось только двум ученицам.

Посмотрите на... Диксон

Впрочем, счастливчики, которым выпала возможность побывать в одном из самых северных населённых пунктов страны, время зря не теряли. У организаторов поездки родилась ещё одна светлая мысль — создать настоящий аудиогид по Диксону.

– Идею с аудиогидом поддержал и глава посёлка Диксон Николай Бурак, — хвастается представитель Русского географического общества. — Он нам говорил, что к ним часто приезжают туристы, и у диксончан не всегда есть возможность провести для них хорошую экскурсию. В итоге наша поездка стала не просто подарком победителям, а настоящей исследовательской экспедицией! Мы не только увидели Диксон, прикоснулись к его славной истории, но и выбрали самые интересные, важные и значимые места посёлка для будущей работы.

Перед поездкой школьники–победители не только собирали всю необходимую информацию по обороне Диксона в городском архиве и в Таймырском краеведческом музее, но встретились и пообщались с людьми, которые раньше жили в отдаленном посёлке. А Музей Норильска, в качестве бонуса, провёл для них мастер–класс по созданию экскурсий и непосредственно аудиогида.

– На самом деле, на Диксоне много интересного несмотря на его небольшие размеры, — уверена Анна Карлова — учитель школы № 41, сопровождающая детей– победителей. — Там осталось не так много старожил, которые могли бы поделиться воспоминаниями, а непосредственно на месте у тебя на каждом шагу возникает вопрос: «А это что?». В силу занятости тебе практически никто не может ответить. Аудиогид этот вопрос бы решил, поэтому нашей главной задачей было — увидеть своими глазами максимальное количество объектов.

Диксон — это явление!

У группы норильчан было всего три дня на исследование, но свои коррективы внесла сама территория.

– Когда мы прилетели, нас предупредили, чтобы мы далеко одни не ходили, так как вокруг посёлка бродят четыре белых медведя, — делится Анна Карлова. — Просто в это время там стояла совершенно не свойственная для этой земли погода. Шёл дождь (в октябре!), льда нет, заберегов нет. Понятно, что медведям идти некуда, есть нечего. Вот они и ходят вокруг посёлка и побираются. Там даже была «очаровательная гражданка» — медведица с двумя медвежатами. Поэтому директор диксонской школы нашла для нас сопровождающего — работника МЧС с оружием. Он тундровик, охотник, поэтому сопровождал нас в прогулках за пределами посёлка. Так мы добрались до настоящего современного маяка, увидели, как он работает. Спасатель Евгений рассказал нам много интересного, показал, какие огромные брёвна выбрасывает море во время шторма.

Исследователи посетили местную библиотеку, где для них подготовили выставку и провели занятие. Поработали в школьном краеведческом музее и побывали на экскурсии в самой северной картинной галерее. Пообщались с жителями посёлка и даже прошли церемонию посвящения в диксончане, выпив воды из Карского моря.

– Мне запомнилась гидробаза, которая занималась замерами глубин, — делится педагог 41–й школы. — Как предприятие она уже закрыта. Но её прежний руководитель всё ещё живет на Диксоне и хранит всё, что связано с её работой. Там находится богатейший архив, который мог бы затеряться, но школа готова его принять. Нам подарили карту со всеми глубинами вокруг Диксона. Александр Сергеев, председатель Диксонского городского Совета депутатов, диксончанин в четвёртом поколении, провёл для нас экскурсию по старому морскому порту, рассказал, как что работало, как здесь жили раньше. Мы обошли всё, что можно: старую уже не работающую школу, спортзал, столовую, воинскую часть, заброшенные дома, воочию увидели место, где стояла батарея, принявшая участие в обороне Диксона. Особенным подарком для нас стала встреча в городской бухте с живыми нерпами, они часто приплывают сюда, кривляются перед людьми.

Учителя, конечно же, переживали, как современные дети отнесутся к поездке в посёлок, который находится в 1830 километрах от Северного полюса. Впрочем, ученицу 8 класса гимназии № 4 Марию Смородину родители с детства приучали к походам и активному образу жизни. Исследователь по натуре, она ещё на этапе подготовки к олимпиаде поставила перед собой цель: обязательно оказаться на Диксоне.

– Я была очень рада победе, потому что понимаю, что даже не каждый взрослый может попасть сюда, — делится Маша. — Диксон меня нисколько не разочаровал, при всей его аскетичности он мне показался очень интересным. Но больше всего запомнился наш поход на маяк. Оттуда открывается просто удивительный вид на Карское море, и ты буквально чувствуешь, что совсем рядом Северный Ледовитый океан. Когда мы уже улетали, мне сказали: «Ну что, история Диксона на этом заканчивается». А я ответила: «Для меня всё только начинается».

Одиннадцатиклассница Ирина Козлова, выпускница Норильской детской художественной школы, как никто другой оценила именно цвета Арктики.

– Там природа уникальна, цвет неба и земли не такой, как везде, — подмечает Ира. — Если говорить о характерном образе чего–либо, то это не обязательно должно быть что–то яркое и красивое. Напротив, чёрное и невзрачное порой бывает более выразительным и острым. Там всё видится по–другому. Например, памятник с тремя взметнувшимися к небу штыками я видела на фото, и он казался маленьким и слишком простым. А на самом деле он высокий, монументальный и очень выразительный на фоне свинцового неба. Жаль, что многое было упущено и разрушено. Раньше там проживало много людей, видно, что здания отстраивались и содержались с большой любовью. У каждого жилого дома были вырезаны интересные детали, здорово было бы всё это отреставрировать.