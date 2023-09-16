Там, где живут камни

«ЭкоНочь» собрала на смотровой площадке Талнаха почти 1000 участников. Оргкомитет предусмотрел познавательные развлечения для гостей любого возраста.

В одном из заданий квеста нужно было расположить виды отходов в ячейках с указанием сроков их разложения в окружающей среде. Эта игра помогла задуматься, насколько всё, что мы выбрасываем, вредит природе.

Специалисты Музея Норильска предоставили возможность всем желающим почувствовать себя профессиональными геологами и поработать со специальным оборудованием.

Сотрудники музея совместно с геологами организовали выставку минералов, где можно было познакомиться с подземными богатствами Таймыра. Специалисты проводили консультации для неопытных коллекционеров. Любой желающий мог показать камень из своего собрания и узнать, каким именно минералом он обладает. Гости с удовольствием пользовались такой возможностью.

В геологическом квестве приняли участие восемь команд, среди которых волонтёры «Комбината добра», туристско–краеведческий клуб «Аян», объединение «Друзья музея» и Центр внешкольной работы.

Один из участников, Артём, несколько лет коллекционирует минералы. В Норильск он приехал по работе и сразу же оценил возможность пополнить своё собрание. Мужчина мечтает через несколько лет создать частный музей.

Многие норильчане традиционно посещают «ЭкоНочь» семьями. Скучать здесь некогда: гости всех возрастов могут выбрать для себя развлечения, узнать новые факты об арктической природе и создать оригинальный сувенир.

Как дать вторую жизнь пустым бутылкам и упаковкам? Норильские экоактивисты знают! Они смогли создать из, казалось бы, мусора поделки, которые можно использовать в быту.

Одной из самых популярных площадок стали «Песни у костра», где желающим предлагали исполнить свои любимые произведения вместе с коллективом «Созвучие». А ещё участники геологического квеста могли заработать здесь дополнительные баллы, спев всей командой под гитару.

А вы знали, что с помощью камней можно дать новую жизнь старой футболке? Гости «ЭкоНочи» учились кастомизировать одежду под руководством сотрудников благотворительного фонда «69 параллель».

Самые творческие участники могли освоить рисование на камнях и изготовление оберегов в арт–мастерской.

Эффектным завершением мероприятия стало свето-шумовое шествие. Участники стартовали с вершины горы и прошли к центральному парку района — месту расположения будущего «ГЕОпарка». Во главе колонны шли победители геологического квеста — турклуб «Аян» и аниматоры из «Дома Шалунов»

Музей Норильска планирует создать «ГЕОпарк» к 2025 году. В месте его расположения уже установлен первый экспонат, который участники «ЭкоНочи» торжественно осветили!