Татьяна Голикова предложила ввести в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября

Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал эту инициативу: эпидемиологическая ситуация в стране ухудшается, показатели заболеваемости с каждым днём растут. На 19 октября в России было зарегистрировано 34 325 новых случаев заболевания, в Красноярском крае - 504, в Норильске - 11. В связи с этим в регионах начали ужесточать антиковидные меры. Не стал исключением и Красноярский край: со вчерашнего дня вступили в силу изменения в указ губернатора по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

«Предлагаю обратиться к президенту и ввести на всей территории Российской Федерации с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие дни. При этом для регионов со сложной эпидемиологической ситуацией предусмотреть возможность введения нерабочих дней уже с этой субботы – 23 октября. Это не просто введение нерабочих дней, но и одновременное введение допуска вакцинированных и переболевших граждан на отдельные объекты при предъявлении QR-кода», - сказала Татьяна Голикова.

Кроме того, она призвала усилить контроль за соблюдением всех ограничительных мер - не только действующих, но и тех, которые будут введены в ближайшее время. В регионах незамедлительно должны быть приняты решения, касающиеся неработающих и не прошедших вакцинацию пожилых граждан, находящихся в зоне повышенного риска - с просьбой оставаться на самоизоляции и выходить из дома только в случае крайней необходимости. Работодателям рекомендовано переводить не вакцинированных и не переболевших COVID-19 граждан старше 60 лет на дистанционный режим работы на срок не менее четырёх недель. В случае отсутствия медицинских противопоказаний пенсионерам стоит пройти полный курс вакцинации. Остальным сотрудникам предложено давать для вакцинации два выходных дня.

«Решения эти непростые, сложные, можно сказать, вынужденные, но необходимые. Число заболевших растёт, и распространение опасной инфекции нужно сдержать», - отметил Михаил Мишустин.