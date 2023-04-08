«Норникель» всегда взаимодействовал с активными, инициативными людьми самых разных профессий, поддерживая их идеи и проекты. Проведённый в Норильск высокоскоростной интернет стремительно расширил диапазон такого общения. В 2017 году сразу после запуска оптоволокна открылась «Школа блогеров» — цикл лекций и мастер–классов от профессионалов Рунета для всех желающих.

Школа не только помогла молодым и увлечённым норильчанам проявить себя, но и послужила стимулом к дальнейшей самореализации. Многолетнее партнёрство связывает «Норникель» с фотографами, в том числе из фотоклуба «Таймыр». Компания привлекает ребят к участию в масштабных кампаниях и проектах, помогает в организации мастер–классов и встреч с топовыми коллегами.

Рудник «Скалистый». Автор: Евгений Стренадко, корреспондент газеты «Заполярная Правда»

Декабрь 2020 года стал отправной точкой в череде экскурсий для блогеров и фотографов. Именно тогда состоялось долгожданное открытие спортхолла «Айка», объединившее всех участников в сообщество. Уже в январе 2021 года после запроса от местного пула «Норникель» принял решение проводить регулярные блог–туры на объекты Норильского дивизиона. Первым из них стал выезд на рудник «Октябрьский». Тогда общее количество просмотров информации об этом событии в социальных сетях составило почти 200 тысяч.

Рудник «Октябрьский». Автор: Витас Бенета, фоторедактор газеты «Заполярная Правда» Спортхолл «Айка». Автор: Сергей Колосов, начальник службы ООО «Норникель Технические Сервисы» Ледовая арена «Таймыр». Автор: Александр Горбарчук, руководитель физического воспитания Норильского техникума промышленных технологий и сервиса. Медный завод. Автор: Гузель Табаева, ведущий специалист пресс–службы управления корпоративных коммуникаций департамента общественных связей ЗФ«Норникеля»

Благодаря возможности побывать на производстве, запечатлеть северное сияние в тундре, посетить ледокол или же пройти на буксире по Енисею авторы создают уникальный контент. В результате работы норильских фотографов экспонировались на стенде «Норникеля» на юбилейном форуме современной журналистики «Вся Россия – 2021» в Сочи, украшали набережную Енисея и территорию горнолыжного курорта «Бобровый Лог» в Красноярске. За снимки, сделанные во время блог–туров, восемь норильских фотографов в 2022 году были удостоены наград на общероссийских и региональных конкурсах.

Медный завод. Автор: Сергей Докукин, машинист тепловоза Предприятия технологического железнодорожного транспорта ЗФ «Норникеля» Рудник «Скалистый». Автор: Михаил Подоляк, сотрудник компании «Норникель» Тухард, день оленевода. Автор: Максим Зверев, главный специалист департамента управления системой устойчивого развития ЗФ «Норникеля»

– Многие горожане, в том числе родившиеся в Норильске, никогда не были ни в шахте, ни на заводе. Запрос на посещение предприятий звучал постоянно. Компания пошла навстречу тем ребятам, кому интересна тематика и кто активно ведёт свои аккаунты в соцсетях. Посещение шахт и заводов организовано с принципиальным соблюдением всех правил промышленной безопасности, – рассказала представитель департамента общественных связей ЗФ «Норникеля» Анастасия Павлова.

Всего за два года «Норникель» организовал 55 групповых и индивидуальных экскурсий для местных блогеров и фотографов. В их объективы попадают предприятия, городские объекты, общественно значимые мероприятия. Сегодня сообщество насчитывает уже 30 участников.