Технологии в кубе

Взрослые — тоже люди

Хотя «IT–Куб» рассчитан на обучение детей и подростков, после его открытия в заведение поступило немало обращений от уже взрослых и давно состоявшихся людей. Поняв, что эта история весьма востребована на территории, «IT–Куб» решил пойти особым путём — организовывать мастер–классы, вести которые будут профессионалы как из преподавателей самого заведения, так и приглашённые специально по определённой теме.

– Мы не хотим скатываться до уровня «компьютерная грамотность для всех», а планируем сделать именно полноценные углублённые курсы, по завершении которых человек получит очень высокий уровень знаний, — рассказывает Евгений Герасименко, директор центра цифрового образования «IT–Куб. Норильск». — Но сразу оговорюсь, обучение будет небесплатным и даже, скорее всего, дорогим. У нас уже есть удачный опыт с 3D–моделированием. Когда мы за 3–4 месяца обучали людей до такого уровня, что после окончания курсов они просто уходили во фриланс в этой области, бросая основную работу. Кстати, о взрослых. Практика показала, что они никогда не делают домашнее задание, поэтому мы пришли к выводу, что нельзя работать по схеме: 1,5 часа занятий плюс домашнее задание. Человек придёт домой, там семья, телевизор, диван. Поэтому работать будем следующим образом: занятия будут длиться 3–4 часа минимум, а то и больше, с полным погружением в работу. Именно это и даёт нужный эффект, никакие онлайн–задания практику с преподавателем не заменят.

Курсы для взрослых планируют запустить в конце ноября — начале октября этого года. Учить будут популярному 3D–моделированию, работе с AutoCAD (двух– и трёхмерная система автоматизированного проектирования и черчения) и цифровой живописи. О стоимости и точной дате старта курсов можно узнать из социальных сетей и на сайте норильского «IT–Куба».

Индийский гамбит

Чтобы понять, чем именно занимаются в «IT–Кубах», нужно ответить на главный вопрос: кем и для чего они создавались? Такие учебные заведения появились в рамках национального проекта «Образование» и представляют собой самостоятельную структуру, которая напрямую местной образовательной системе не подчиняется. На данный момент существует целая сеть таких заведений по всей стране. И их главная цель — создание в масштабах страны огромного пласта если не высококлассных специалистов, то, по крайней мере, населения, обученного базовым навыкам программирования.

– По схожему пути в своё время пошла Индия, — отмечает Евгений Герасименко. — Но там была немного другая история. Лет 15 назад они просто набрали из городов и деревень огромное количество людей, которые даже смутно не представляли, что такое технологии и как они работают, и, считай, в обязательном порядке заставили их изучать программирование. В результате через несколько лет в стране появилось огромное количество программистов. Правда, они весьма посредственные специалисты и отвратительно пишут код, но их услуги и стоят недорого. И, по сути, крупной компании выгоднее вместо одного профессионала–европейца нанять сотню индусов, а потом исправить все ошибки. В результате за подобными услугами в Индию теперь обращаются практически все крупные корпорации, а уровень специалистов мало–помалу растёт. Это позволяет людям зарабатывать, а стране получать финансовые вливания из–за рубежа, и, главное, в Индии появляется всё больше технологически продвинутых людей. Российская идея создания сети центров цифрового образования в чём–то схожа с индийской моделью, но всё происходит на более высоком и цивилизованном уровне. Специалисты на выходе должны получиться всё же высококачественными, конкурентоспособными на рынке. Но главное, что образование в сфере IT постепенно становится чем–то вроде обычной грамотности, и чем дальше, тем больше эта тенденция будет усиливаться.

Многогранность IT

Если максимально упростить, то в «IT–Кубе» учат именно программированию всех видов и типов. Сейчас это несколько десятков направлений и курсов, зачастую связанных между собой. Например, здесь детям открывают тонкости создания искусственного интеллекта. В первом семестре изучают, где и как они применяются, а вот следующая часть обучения уже не для слабонервных — в ход идут матрицы, дифференциалы и другие элементы высшей математики. Для школьников 4–5–х классов существует курс алгоритмики, где учат написанию алгоритмов, созданию простых анимаций и приложений. Есть курсы, где изучают «железо» и готовят будущих сисадминов. Одно из самых популярных направлений — 3D–моделирование. Также обучают SMM, блогерству, разработке игр и многому другому. Курсы ведутся по так называемой образовательной траектории.

– Например, человек хочет заниматься разработкой игр, а для этого ему нужны определённые навыки: программирование, 3D–моделирование, компьютерная анимация и прочее, — поясняет директор норильского «IT–Куба». — И мы, собственно, предлагаем детям проходить определённые курсы в соответствующей последовательности, в зависимости от того, чем конкретно они хотят заниматься в будущем. Вообще, у нас несколько основных направлений. Тот же Python, который после завершения обучения даёт возможность поступить в «Лицей Академии Яндекса», а это очень крутой курс для углублённого изучения промышленного программирования, который выпускает качественных специалистов, уже способных работать. А самое интересное, что те, кто с отличием оканчивает этот курс, даже получают дополнительные баллы для поступления в вуз. Правда, в этом направлении у нас жёсткий конкурс — пять человек на место. Есть ещё направление «Мобильная разработка» по созданию приложений для сотовых телефонов. Пока это облегчённый курс для детей, где приложения разрабатываются с помощью программ–конструкторов, без сложного сурового программирования. Там тоже надо писать код, но лишь частично, главное — научить и показать, что это такое и как делается. Если поймём, что у ребят есть к этому интерес, будем вводить более углублённый курс.

Очень популярно направление VR–разработки. Мы в прошлом году его уже опробовали, и дети, которые обучались, теперь регулярно возвращаются с уже готовыми программами, чтобы посоветоваться с учителями, как их можно улучшить. Например, один выпускник сделал игру, другой — виртуальную объёмную карту Норильска. Интересная, кстати, вещь. Кладёшь на стол специальную метку, и на нём разворачивается объёмная карта города, а через телефон и планшет её можно рассматривать. И это результат полугодового обучения.

Жёсткий отбор

Сейчас в норильском «IT–Кубе» обучаются программированию около четырёхсот человек, в основном школьники в возрасте от семи до 17 лет. Половина учеников учится на бюджетной основе, а вторая — на платной. Чтобы обучаться бесплатно, необходимо в первую очередь пройти собеседование.

– Главное, на что мы обращаем внимание, когда принимаем ученика, — а нужно ли это ему самому? — делится Евгений Герасименко. — Ведь многие родители приводят детей, даже не спрашивая, будет ли им интересно. Вот мы и узнаём на собеседовании, чем ребёнок любит заниматься. А он, например, хочет рисовать, играть в волейбол, а программирование ему интересно только потому, что он в компьютерные игры играет. Естественно его будет сложно учить, ведь ему это просто неинтересно, да и у преподавателя руки опустятся, если увидит, что детям его предмет в тягость. Так что личная заинтересованность — первое, на что обращаем внимание.

Часть наших бюджетников с прошлого учебного года «перетекла» в этот, мы отдаём им предпочтение, потому что дети себя уже зарекомендовали, им это интересно, а нам понятно, что они будут учиться дальше.