Технологии в кубе

Хороший старт

«IT–Куб» успешно работает в Норильске уже почти два года. Появился он благодаря национальному проекту, в рамках которого подобные высокотехнологичные учебные центры создаются по всей России. И сейчас в Заполярье осваивать тонкости программирования, работы с VR и искусственным интеллектом могут около четырёхсот детей.

– Два года назад мы стартовали с шестью основными направлениями. Но на месте не стоим и постоянно развиваемся, совершенствуем обучающую программу с учётом и местной специфики, и запросов ребят. За это время у нас появились ещё два дополнительных образовательных направления. Как раз по просьбам детей, — рассказывает Александра Жигалова, директор «IT–Куб. Норильск». — Школьники приходили и спрашивали, учим ли мы работать с Unity, есть ли у нас курсы по компьютерной графике, можем ли мы научить разрабатывать компьютерные игры. Таких запросов было очень много, и в прошлом учебном году мы пошли навстречу пожеланиям учащихся и разработали курсы по данным направлениям. Это как раз программирование на Unity, работа с векторной и растровой графикой, web–дизайн и разработка компьютерных игр. Причём не только с нуля, но и с помощью специальных конструкторов — это актуально для учащихся 5–6–х классов.

Мы стараемся выстроить образовательный процесс таким образом, чтобы дети могли прийти к нам в 1–2–м классе и уйти в 18 лет хорошо подкованными в сфере IT. Хотя практика двух лет показала, что и после 18 лет ребята продолжают к нам приходить учиться. Тут мы не видим препятствий, если ребёнку это интересно. В итоге у нас на базе «Куба» организовалось несколько рабочих групп из детей, которые занимаются уже сторонними проектами, и при этом довольно успешно. Мы только за, если наши бывшие ученики будут возвращаться к нам со своими идеями и проектами, а преподаватели готовы помогать и консультировать их в процессе таких разработок.

Самый яркий пример. Ребята в этом году окончили двухлетний курс обучения программирования на Python. Это довольно разношёрстная возрастная группа с 8–го по 11–й класс. В качестве своего итогового проекта они делали игру наподобие «Фруктового ниндзя». Вы наверняка её видели у кого–нибудь на планшете или в телефоне. Там сыплются разные фрукты, а вы их разрезаете, проводя пальцем по экрану. Так вот, школьникам пришло в голову сделать нечто подобное, только с помощью лазерной указки, проектора и специальной камеры. Там довольно сложная обработка позиционирования указки в пространстве с помощью камеры и специального ПО и, соответственно, игра строилась бы на том, чтобы фрукты можно было разрезать той самой указкой. Этот пример примечателен тем, что в процессе разработки дети не только показали впечатляющие навыки программирования, но и существенно вышли за рамки базового курса и тех знаний, которые им изначально преподавались. Они изучали способы взаимодействия указки и камеры, и как это можно отразить потом на картинке. Естественно, что по каким–то вопросам ребята обращались к преподавателям, но в целом это была уже полноценно сформировавшаяся команда разработчиков. И мы остались очень довольны тем, что наш учебный процесс не ограничен банальным курсом лекций, и мы планомерно приходим к тому, что и хотели видеть изначально. Мы стремились сделать «IT–Куб» местом притяжения интересующихся данным направлением людей. Пока игра на стадии доработки. В дальнейшем мы бы, конечно, хотели выложить её в тот же Steam. Проблема в том, что из–за санкций мы пока этого сделать не можем, но в прошлом году ещё одна разработка наших ребят «вышла в свет». Это небольшая платформенная игра, где нужно решить небольшую логическую головоломку и вывести шарик из лабиринта. Вообще довольно много интересных разработок, в том числе и в VR.

Отлично проявили себя наши воспитанники и в современном цифровом искусстве. В апреле мы привозили сюда специалиста по современному искусству Андрея Амирова, он читал нашим детям курс лекций по 3D–моделированию, а тем, кто заинтересовался, — ещё и по современному искусству, истории искусств. Затем ребята разбились на группы и делали свои работы в 3D, которые потом наши преподаватели поместили в виртуальную галерею, сделав VR–выставку, и мы её презентовали на нашем фестивале VR–weekend. Могу сказать, что многие работы получились, на удивление, глубокими, и они тоже могут быть представлены широкой публике. В перспективе мы планируем выложить их на сайт.

Командная работа

Дмитрий Жуков, ученик 8–го класса седьмой гимназии, один из тех, кто занимается в «IT–Кубе» с момента его открытия. За два года не только научился языку программирования, но и увлёкся разработкой игр для VR–шлемов. И даже сколотил собственную команду для полноценной работы.

– Я давно увлекаюсь программированием и хотел осваивать именно эту сферу, но, увы, до появления «IT–Куба» в Норильске просто не было места, где бы этим можно было заниматься. Пытался что–то делать самостоятельно. Но это было очень слабо. Когда увидел объявление о наборе, не раздумывая, пришёл сюда. Здесь обучаюсь по VR– и AR–направлениям. Обучение в «IT–Кубе» не ограничивает полёт фантазии. Тут нет каких–то жёстких рамок. Мы узнаём, как работают игры, и много тонкостей, как их делать. И главное — тут преподаватели могут поддержать даже самую безумную идею. Наша команда — тому пример. За эти два года мы с товарищами уже сделали одну полноценную игру для VR–очков и сейчас работаем над выпуском второй. Создали мы и небольшой инди–хорор, где основной упор сделали на озвучку и пасхалки к классике жанра. У нас, например, есть несколько прекрасных отсылок к оригинальному «Сиянию». Пока эту игру никуда не выкладывали, но, если загляните к нам в «Куб», можем запустить, она одновременно и страшная, и забавная из–за своих отсылок. Думаю, любители классических ужастиков и киноманы оценят. Что касается игры, над которой работаем сейчас, это шутер с небольшим сюжетом, где человек сражается с роботами за экологию. У нас уже сформирована рабочая команда, даже можно сказать компания, «Рататуй». Есть и слоган фирмы: «У нас работают только отборные Овощи». Ну, это шутка такая. Кто в теме, тот понимает. Дизайн для игры мы разрабатываем буквально с нуля. Главная прелесть «IT–Куба» в том, что здесь есть не только всё необходимое оборудование, но и единомышленники. Так что можно легко сколотить команду для разработки. Ведь у одних одно хорошо получается, а у других — другое. Мне вот больше нравится 3D–моделированием заниматься, а Андрею — возиться с программным кодом. В планах на этот и следующий годы — завершить начатые проекты и, может, начать пару новых. Что касается далеко идущих планов — после окончания школы пойдём всей командой поступать дальше по профилю.

Пусть меня научат

На данный момент в «IT–Кубе» существует три возрастных группы, в каждой из которых несколько направлений. Начинать учиться программированию, как оказалось, можно в том же возрасте, что и писать. В самую младшую группу принимают учеников с 1–го по 4–й класс. На этом этапе детям преподают так называемое блочное программирование с помощью специальных программ. Когда готовые коды уже собраны в модули, ребёнку необходимо из них, словно из конструктора лего, собрать определенный алгоритм действий. Это позволяет ему в игровой форме понять, что из себя представляет программирование в принципе.

Обучение на уровне пятых–шестых классов строится примерно по такому же принципу. Для детей из этой возрастной группы используются уже полноценные игровые конструкторы. Здесь ребята знакомятся с языком программирования Python, но, опять же, в игровой форме и по блочной системе сборки игр. Когда большая часть программного кода уже написана, ребёнку необходимо из готовых блоков собрать единое целое.

Путёвка в жизнь

— Вообще изначально у нас работа с Python была рассчитана для учащихся 8–11–х классов, но оказалось, что в Норильске есть довольно большое количество детей помладше, которые структурно уже себе представляют, как выглядит программирование, и мы пробно для них запустили эту программу под кодовым названием «Пайтоняши», — поясняет директор «IT–Куба». — Эксперимент оказался удачным, и курс у нас прижился. Также у нас есть курсы по 3D–моделированию для данной возрастной группы. Мы его успешно запустили в этом году. Надо сказать, что на нашей VR–выставке современного искусства одна из самых выразительных работ принадлежит ученице, которой всего 12 лет. Больше всего направлений у нас, конечно же, для старших. Здесь можно выбрать полноценное программирование на Python и нескольких других языках, системное администрирование, VR, искусственный интеллект, мобильные разработки, компьютерную графику, web–разработки.

В перспективе «IT–Куб» может готовить для города высоко-классных специалистов по самым востребованным направлениям цифровой индустрии, которые смогут интегрироваться практически в любую существующую сферу, от разработки высоких технологий до культуры.