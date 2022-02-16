Телефоны управления социальной защиты для консультации и записи граждан - 46-14-41, 46-19-82 - возобновили свою работу

Кроме того, записаться на приём в ведомство можно онлайн через сайт министерства социальной политики Красноярского края.

Также для оформления государственных социальных услуг норильчане могут обращаться в МФЦ, где приём осуществляется в порядке очереди и по предварительной записи на официальном сайте в разделе «Предварительная запись в МФЦ» либо по телефонам: 22-35-55, 22-35-72. Подать заявления о назначении мер соцподдержки также можно на портале «Госуслуги».