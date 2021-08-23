Телеканал Норильск ТВ вошёл в лонг-лист финалистов Национальной премии «ТЭФИ-Мультимедиа»

«Ребята, срочно! На горнолыжке сошла лавина. Нужны снегоходы, люди, лопаты, фонари, очень много света нужно, собаки-ищейки. Все, кто рядом в Талнахе, подъезжайте!» - этот призыв о помощи в ночь на 9 января мгновенно разлетелся по всем социальным сетям, а также городским, краевым и федеральным телевизионным каналам. На горнолыжном комплексе «Гора Отдельная» сошла снежная лавина, снесшая несколько жилых построек. В одной из них находилась семья из четырёх человек - отец, мать, мальчишка-подросток и полуторагодовалый малыш. На место трагедии тут же начали стекаться специальные службы и сотни неравнодушных норильчан, готовых помочь в поисках.

В числе первых на горнолыжной базе оказался и наш коллега - специальный корреспондент Егор Тулновский. Но даже бывалому журналисту, снимавшему документальный фильм в Чернобыле, работавшему военкором в Донецке и прошедшему сложнейшие арктические экспедиции, в этой ситуации было не просто. «Люди в такой момент воспринимают тебя больше в негативном ключе. Они приехали спасать, а ты приехал показывать чью-то трагедию. Поэтому работается очень тяжело. Но я подчеркну, что такая журналистская работа очень важна именно в каком ключе: здесь рассказ не только о конкретной трагедии и погибших людях, но и о тех, кто откликнулся на зов, о тех, кто пришел помогать. Это очень важно - говорить о том, что такие люди есть», - говорит репортёр.

Специальный репортаж Егора Тулновского о тех, кто не занимался популизмом в соцсетях, рассуждая о том, всё ли было сделано верно или нет, а просто пытался помочь найти, к сожалению, погибших людей, вошёл в лонг-лист финалистов Национальной премии за высшие достижения в области журналистики «ТЭФИ-Мультимедиа» в самой престижной для всех наших коллег номинации – «Репортёр».

«ТЭФИ-Мультимедиа» - это новая Национальная премия Союза журналистов и Академии российского телевидения. Тем символичнее это для нас. Норильск ТВ на первом году своего вещания уже обошёл несколько десятков телеканалов. Всего на конкурс поступило более 1200 заявок. В блоке «Телевидение» с нами соперничали 320 работ из 52 городов страны.

«Здесь ты борешься с лучшими из лучших, это мощные центральные каналы. Ты играешь на равных с людьми, которые могут номинировать материал, снятый где угодно в мире. А номинация «Репортёр» считается самой престижной, потому что здесь оценивается не столько происходящее событие, сколько непосредственно работа человека на площадке», - поясняет норильский журналист.

Награждение финалистов Национальной премии за высшие достижения в области журналистики пройдет 11 сентября в Зимнем театре города Сочи. За несколько дней до этого будет объявлен шорт-лист номинантов, из которых и выберут победителя. Мы очень надеемся, что Норильск ТВ попадет и в этот список. Так что «держим кулачки» за наших и ждём результатов.