Телепроект ко Дню учителя

В этом году в связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой профессиональный праздник «День учителя» пройдёт в особом формате. Для учителей подготовлен специальный телепроект «Перемена 2020» длительностью 55 минут. Он объединяет поздравления педагогической общественности от имени правительства края, министерства образования, интервью с экспертами сферы образования, сюжеты о педагогах и руководителях образовательных учреждений и концертные номера от лучших творческих коллективов края.

К просмотру приглашаются все желающие. Трансляция пройдёт 5 октября на телеканале «Енисей» в 13.00 и на телеканале «Прима-ТВ» в 21.00 и 6 октября в 09.00 и 15.00 соответственно.

Напомним, в регионе почти 13 тысяч человек работают воспитателями в детских садах, более тысячи человек – мастерами производственного обучения в техникумах и колледжах и более пяти тысяч – педагогами дополнительного образования. Численность педагогических работников школ на сегодня – почти 30 тысяч человек, из них более 23 тысяч – учителя.

Всего в краевой системе образования трудятся более 49 тысяч педагогических работников.