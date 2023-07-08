Тем, кто дружен, не страшны тревоги

Под елью–царевной

Если из Норильска в сторону Талнаха едут загруженные под завязку машины, в автобусах всё пространство заставлено рюкзаками, а таксисты уточняют: «Вам к ёлке?», значит, в эти дни проходит традиционный слёт туристов на реке Хараелах. «Ёлка» у человека непосвящённого вызывает непонимание: «Что это за ориентир такой?». Отличный, надо сказать, ориентир, потому что видно 15–метровую каменную красавицу издалека, а как подъедешь к ней — здесь и спускайся к месту проведения слёта.

Установили памятный знак в 2016 году по инициативе туристов–активистов. Начальник штаба слёта и его бессменный организатор с 1994 года Леонид Соломаха отметил, что в этом году ель как будто родилась — была серого цвета, а стала ярко–зелёной. За это преображение Леонид Антонович премного благодарен администрации Норильска, которая не только преобразила памятный знак, но и благоустроила территорию слёта. Также большое спасибо муниципалитету за организацию доставки горожан на «Хараелах».

Лагерь слёта по традиции расположился на левом берегу реки. Необычно оформленные бивуаки, украшенные палатки, доброжелательные люди в оригинальных нарядах, весёлые дети всех возрастов, домашние питомцы в красочной амуниции, трассы для соревнований по гребле на байдарках, скалолазанию, пешему и велосипедному туризму — видя всё это, погружаешься в атмосферу праздника и предвкушаешь действо интересное и захватывающее.

Снова на поляне

В ожидании церемонии открытия 53–го туристского слёта на поляне собрались 17 команд из 24–х заявленных. Спутать участников разных команд сложно — практически у каждой есть своя фишка. Например, «Самовары», призёры предыдущего сезона, — в красно–белых тельняшках с нашивкой с изображением того самого предмета кухонной утвари, на шее — ожерелье из сушек. А члены команды «Зелёный крокодил» обзавелись тотемом — большой рептилией, хорошо, что надувной. Живых питомцев — собак и кошек, тоже хватало, четвероногие вносили свой вклад в позитивное настроение детей и взрослых.

Церемония открытия прошла, как и полагается в таких случаях, под возгласы одобрения и аплодисменты. Сначала все собравшиеся бурно отреагировали на слова ведущего о том, что слёт ведёт свою историю с 1968 года. Затем овациями поддержали Наталью Коростелеву, заместителя главы Норильска по социальным вопросам, которая по традиции приветствовала участников:

– Отрадно, что уже много–много лет активные, спортивные и позитивные норильчане собираются на Хараелахе, чтобы продемонстрировать свои умения и пообщаться с единомышленниками. Отдельное огромное спасибо постоянному организатору слёта, почётному жителю Норильска — неугомонному Леониду Соломахе. Столько лет всячески поддерживать норильское туристское сообщество и организовывать столь масштабное и востребованное мероприятие — это дорогого стоит. Леонид Антонович, желаю вам свободы, энергии, здоровья на долгие–долгие годы! А всем участникам слёта — удачи во всех соревнованиях и конкурсах и отличного настроения!

Поблагодарил начальника штаба слёта и Андрей Добровольский, начальник Талнахского территориального управления администрации Норильска.

В ответной речи Леонид Соломаха подчеркнул вклад руководства города в организацию слёта, отметив, что «в Норильске много энергичных и заинтересованных людей, с которыми приятно работать, отдыхать и соревноваться. А благодаря помощи и поддержке городской администрации проект не просто живёт столько лет, а развивается, объединяя всё больше и больше любителей природы и активного отдыха».

Слово получила и каждая команда. Девизы, речёвки и даже стихотворные куплеты — заявить о себе старались пооригинальнее и погромче. А мы поставили себе задачу найти интересные личные истории, связанные с «Хараелахом». И начнём с Леонида Соломахи.

Традиции и правила

Леонид Антонович рассказал, что первый фестиваль туризма, который он организовал на берегу Хараелаха почти 30 лет назад, собрал 38 участников и семь судей. И пошло–поехало: энтузиасты привлекали единомышленников, хорошо работало сарафанное радио. Вот и сегодня, например, есть команды–новички, участники которых от туризма далеки, но, вдохновившись рассказами бывалых, решили попробовать свои силы.

Леонид Антонович выразил уверенность, что и нынешний слёт пройдёт так, что захочется поделиться положительными эмоциями с друзьями и коллегами и приобщить и их к туризму. За полвека благодаря фестивалю появились не только новые команды, но и новые семьи, а в них — дети. Ценность слёта в том, что здесь можно встретиться со старыми друзьями и найти новых, пообщаться и обменяться опытом, идеями, да и просто отдохнуть, попев песни под гитару.

Самое же важное для любого туриста, по мнению Леонида Соломахи, любовь к природе. Бывало, и здесь неправильно разводили костры, неправильно тушили и из–за этого погибали деревья. В этом году все «хараелахцы» соблюдают противопожарный режим, за чем внимательно следят надзорные службы. И конечно же, каждая туристическая стоянка и во время слёта, а главное — после должна быть свободна от мусора. Основной посыл организаторов мероприятия: к местной флоре и фауне нужно относиться с уважением!

Малыши–карандаши

После общения с человеком–легендой отправляемся на прогулку. Видя, что я с фотоаппаратом, участники команды «Карандаши» предлагают мне их сфотографировать и с удовольствием рассказывают о себе. Все они сотрудники «Норильскпроекта». Название команды — дань традиции, ведь долгое время для создания чертежей инженеры использовали карандаши. Символами команды по периметру украшен бивуак. В центре стоянки — арт–объект в виде цветка из стилизованных под карандаши фигур. Создать схему размещения объектов на стоянке и творчески подойти к их украшению позволило проектное мышление. Члены команды — молодые и активные люди, к тому же у каждого есть хобби. Например, Неля — кулинар, и в команде установилась традиция — в день заезда на ужин подаётся фирменный борщ. Есть здесь и кондитер–любитель, чью выпечку могут попробовать и гости лагеря. «Карандаши» похвастались, что их поддерживают даже с материка: так, бывшая сотрудница организации Елена Павлова, завсегдатай «Хараелаха», переехав из Норильска, не забыла о соратниках и написала стихи на популярную мелодию известной туристской песни про костёр. Её и исполнили на творческом конкурсе. Сегодня команда состоит в основном из новичков, которые очень хотят проявить себя во всех испытаниях.

А за неделю до проведения слёта «Карандаши» побывали на месте стоянки и привели его в порядок, убрав мусор и выровняв территорию. Туристы из «Норильскпроекта» к слёту готовятся в течение года, в начале лета утверждается состав, распределяются обязанности, проходят репетиции. В этом году на слёт от предприятия приехали семнадцать взрослых и шесть детей, младшему из которых три года.

Новые горизонты

Подрастает юная смена и в команде «Зелёный крокодил». В лагере нас встретили очаровательная Юлия и пёс Арчи — герои публикации про сплав по реке Болгохтох. Портрет хвостатого туриста красуется на центральной фотографии той статьи. Юлия и её подруга Александра в июне делились с «Заполяркой» подробностями их первого сплава на катамаране.

Сегодня же мы видим уже опытных туристов–водников. Девушки и Арчи принимали участие в фестивале водного туризма на реке Валёк, который прошёл 23—25 июня. А вот на «Хараелахе» они впервые. И им немного странно, что не нужно преодолевать расстояния, всё интересное происходит в пределах одной территории. Нравится, что здесь так много увлечённых туризмом норильчан, а также разнообразных активностей. Очень рад и пёс — есть возможность опробовать водичку и искупаться. Как поделилась Юлия, четвероногого друга она старается брать во все путешествия, слёт не стал исключением.

Всё ужасно интересно

Анастасия, одна из участниц команды «Гвозди», где собрались сотрудники и активисты Молодёжного центра и их друзья из пожарно–спасательной части № 35, увлечённо разглядывает паука, бегущего по её ладошке. «Какой красивый!» — восклицает девушка. Сегодня её многое радует и удивляет — в летней тундре Анастасия впервые. Она недавно переехала в Норильск из Республики Коми. И изрядно повеселила коллег, спросив, где на «Хараелахе» можно будет зарядить телефон. Не имея туристического опыта, Анастасия записалась на все испытания.

Дебют «Гвоздей» на слёте в прошлом году был не самым успешным — многого не знали, не понимали, какие вещи нужно с собой взять, как и к чему готовиться. Но уже вырабатываются свои традиции — вечерние посиделки с гитарой. Под борщ, плов и шашлык. Кашеварят заместители директора Молодёжного центра Ирина Георгиевна и Юлия Михайловна.

Новоиспечённые туристы отметили, что прониклись духом взаимовыручки, когда на любой стоянке можно попросить нужную вещь или совет и получить помощь. В такой обстановке и собственный командный дух становится крепче.

Совет да любовь

Пока на реке шли соревнования в гонках на байдарках, на берегу гуляли свадьбу. Александр и Светлана Шматок приехали на «Хараелах» сразу после регистрации брака. Правда, принять участие в соревнованиях и конкурсах не решились — силы оставили для свадебного банкета в ресторане.

Вместе молодожёны уже четыре года, а узаконить отношения решили в этом году, когда каждый наконец–то понял, что нашёл свою судьбу. Супруги поделились, что планируют на слёте отмечать годовщины свадьбы.

Романтическая история, связанная с фестивалем, есть и в команде «Перцы»: родители одной из участниц познакомились именно на слёте. Как уверен «перец» Дмитрий, это мероприятие отличает спокойная и душевная атмосфера, располагающая к знакомству и общению.

За семь лет поездок на «Хараелах» в коллективе установились и хорошие приятельские взаимоотношения, и крепкая дружба. По традиции все участники команды сообща сооружают над своей стоянкой навес, каждый раз в новом стиле. Совместные труд и творчество сближают, уверены «Перцы».

От творчества к охране природы

С «Перцами» полностью согласны участники команды «Солнцеворот». Туризм в их понимании и является такой деятельностью, где хороший результат достигается в сотворчестве. В обычных условиях, уставая от рутины, люди закрываются, а на природе открывается второе дыхание, появляются желание и возможность создавать что–то новое. Лучшую половину команды мы застали за украшением бивуака — девушки в технике макраме сплели ограждение. В шнур, из которого создаются узоры, мастерицы вплели бусины из дерева и фигурки животных из натуральных камней: аметиста, лазурита и гематита. Всё это помогает накоплению положительной энергии, уверены девчата. Видимо, именно такая энергия поспособствовала тому, что природа благоволила участникам слёта и радовала погодой, в которую только и делать, что отдыхать на природе.

В команде культивируется осознанное отношение к окружающей среде, поделилась Наталья. «Солнцеворотцы» практикуют вегетарианство и сыроедение, отказываются употреблять алкоголь, предпочитая натуральные чаи. Удалось и нам попробовать кипрей с чабрецом и лавандой — необычное сочетание.

Интересно, что когда Наталья и компания пропустили автобус, который следовал от Талнаха к лагерю, то не успели даже расстроиться, как подоспела помощь. Молодые люди, стоявшие рядом, предположили, что все едут на Хараелах, предложили отправиться вместе на такси и разделить расходы. Когда все прибыли на место слёта, то попутчики удивились обилию цветов и захотели сорвать симпатичную «кувшинку». Женщина рассказала молодым людям о том, что эти цветы называются «жарки» и они занесены в Красную книгу «Редкие и исчезающие растения Сибири». Срывать такие растения запрещено! Узнав об этом, молодые люди воздержались от составления букета из редких цветов. Наталья и её дочь Василиса попросили опубликовать на страницах газеты предложение для оргкомитета слёта: если сделать в лагере информационные таблички с фотографиями редких краснокнижных растений, то это сможет снизить количество случаев их уничтожения. Ещё очень важно, чтобы бережно обращаться с растениями и животными детей учили родители.

Несколько раз и на нашем маршруте встречались сорванные и брошенные букеты цветов. Видимо, от них избавились сразу же, как только они начали вянуть. Жарки, например, очень быстро опадают. Лучше уж сделать фото на память. Долговечнее и безопаснее!

Движение — жизнь

У реки встречаем участников команды «Универ». Будущий программист Денис закончил первый курс Заполярного государственного университета им. Федоровского. Юноша приехал в Норильск из Кургана. Красота летней тундры его поразила. Студент четвёртого курса колледжа при университете Никита, будущий юрист, имея небольшой опыт скалолазания, записался на участие в соревнованиях на скалодроме. Поделился, что испытание прошёл успешно — не сорвался и быстро добрался до вершины.

Ребята сошлись во мнении, что слёт и его многочисленные участники, среди которых есть опытные туристы, располагают к тому, чтобы приобщиться к разным видам туризма. Студентам теперь хочется попробовать свои силы в пешем и водном походах. На Таймыре много уникальных маршрутов — грех этим не воспользоваться. Когда двигаться, как не в молодости, пока есть силы?

Пионер — всем пример

Участница команды «Пионеры» Елена призналась нам, что она уже бабушка, но это не мешает ей чувствовать себя молодой и быть активной. Частенько вместе с друзьями и близкими она выезжает на природу с палатками, но на длительные дистанции не путешествует — надеется, что пока. На «Хараелахе» впервые побывала в 2016–м — осталась в городе без семьи, все родные уехали в отпуск, коллега предложила отправиться на слёт — и затянуло.

Все «пионеры» активно общаются вне слёта, дружат, образовалось несколько супружеских пар, у которых уже появились дети. А началась история команды с того, что несколько людей, не объединённых общим местом работы, но желающих принять участие в соревнованиях, списались в социальных сетях, распределили роли и стали участниками слёта. Необычная тактика дала свои плоды. За последние пять лет команда ни разу не оставалась без призового места, занимая вторую и третью строчки пьедестала почёта.

Елена отвечает за бивуак команды, в испытаниях не участвует, но активно поддерживает соратников. И опекает юных «пионеров». Мы встретили Елену у площадки, где проводятся соревнования по технике пешего туризма. Она помогала сокоманднице Диане преодолеть одно из препятствий. Обе женщины работают в департаменте промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды «Промышленно–строительной компании». Елена — начальница Дианы.

Наставница пригласила свою подчинённую принять участие в слёте. Диане 24 года, она приехала в Норильск из Чувашии. Северная природа её впечатлила, и она планирует участвовать в пеших походах. Также девушка собирается принять участие в «Хараелахе» в следующем году и обязательно расскажет об этом мероприятии всем своим знакомым.

Достойная смена

Трассу, установленную для соревнований по технике пешего туризма, в перерывах осваивала детвора. Здесь мы и познакомились с тринадцатилетней Полиной. На слёте она вместе с родителями, причём уже в третий раз. Полина занимается гимнастикой и надеется, что это поможет их команде достичь хорошего результата в турнире «Мама, папа, я — туристская семья». А в будущем девчушке хочется принять участие в водном походе на байдарках.

Это маленькая жизнь

Я впервые на «Хараелахе» и позволю себе поделиться личными эмоциями. Уверена, каждый слёт — это маленькая жизнь, насыщенная событиями. Здесь погружаешься в новую среду, становясь членом хараелахского братства, где царят командный дух и взаимовыручка. Здесь заново открываешь себя, узнаёшь своих близких с новой стороны. Здесь тебя примут таким, какой ты есть, со всеми особенностями и даже странностями. Вот построили мы шалаш из своих дождевиков и досок, которые нашли на берегу реки, — владельцы дорогих функциональных палаток похвалили нас за креативность. Унесло ветром украшения бивуака — принесли прохожие. Убежал питомец — к поиску подключились и соседи. Здесь удивительная атмосфера! Ты как будто дома среди своих.

Но важно помнить, что нас, людей, природа принимает у себя в гостях. Хозяева здесь — животные и птицы, насекомые, растения и почвы. Следует изучить все правила, которые регламентируют туристические походы, и неукоснительно их соблюдать. Иначе урон от туристической деятельности, нанесённый хрупкой арктической природе, перевесит все плюсы активного спорта и отдыха, новых знакомств и приятного досуга.

«Хараелах–2023» уходит в историю, но ещё долго участники будут вспоминать эти чудесные дни, делиться впечатлениями. Если вы не смогли побывать на фестивале, не расстраивайтесь: организаторы обещают, что в следующем году мероприятие будет ещё более масштабным и насыщенным. Оргкомитет в сотрудничестве с администрацией Норильска готовит программу комплексного благоустройства территории, это позволит принять ещё больше команд–участников. Вдохновляйтесь историями героев публикации, собирайте друзей и единомышленников, обзаводитесь снаряжением, прокачивайте навыки в различных техниках туризма, и, кто знает, может, именно вам в следующем году улыбнётся удача и вы станете призёром 54–го туристского слёта! А там и до 55–го юбилейного фестиваля недалеко. Вы с нами, читатель?

Фото Витаса БЕНЕТА и Василисы Ламовой