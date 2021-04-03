Тема создания в городе новых общественных пространств и событийных центров собрала немало идей и предложений

Среди предложенных участниками идей — создание единого информационного центра по культурным локациями города. Смысл её заключается в разработке навигационной системы, позволяющей ориентироваться в культурном пространстве Норильска не только гостям города, но и самим норильчанам.

Число исторических и экскурсионных площадок предложили дополнить комплексом со смотровой площадкой на горе Шмидта — он рассказывал бы о том, с чего начинался Норильск.

Развитие туризма горожане связывают с дальнейшим обустройством туристической зоны в районе Хараелахских гор, возле Красных Камней. В городской черте могут появиться информационно-культурные центры, которые могли бы познакомить желающих с территорией, историей Норильска и его основными культурными маршрутами — в связке с маршрутами общественного транспорта.

А ещё выяснилось, что норильчане мечтают прогуляться по зимнему саду и сходить с детьми в зоопарк. Что ж, и в этом нет ничего невозможного, уверены участники сессии.