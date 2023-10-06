Теория безопасности

Раскрываемость в сфере имущественных преступлений остаётся достаточно низкой и составляет почти 40% (за период с начала года), так как преступники часто действуют из–за рубежа с помощью информационных технологий. А легенды постоянно меняются, и на уловки попадаются в основном граждане до 40–45 лет, а не пенсионеры.

Сейчас одна из самых распространённых легенд называется «Проголосуй за племянницу»: в мессенджер приходит сообщение с просьбой пройти по ссылке и проголосовать за родственника знакомого, который участвует в очень важном конкурсе рисунков или фотографий и может получить главный приз — путёвку в лагерь. Несмотря на то что сайт не запрашивает никаких паролей, злоумышленник получает доступ к вашему списку контактов. Далее друзья и знакомые получают сообщение от вашего имени, в котором «вы» просите одолжить денег. Обезопасить себя и своих близких достаточно просто, подсказывают в министерстве внутренних дел: включите в настройках мессенджера двухфазную идентификацию.

Не менее популярной и эффективной в мошеннических кругах стала история, в которой вчерашние «сотрудники прокуратуры» превращаются в «представителей операторов сотовой связи». Обеспокоенные вашей безопасностью они предлагают подтвердить использование сим–карты. Для этого предлагают сообщить код, поступивший в сообщении на мобильное устройство. Заполучив цифровую комбинацию, преступники получают доступ к вашему аккаунту на портале «Госуслуги». Через эту систему злоумышленники набирают максимально возможное количество микрозаймов на владельца аккаунта. Защититься легко: не сообщайте никаких кодов доступа по телефону.

По–прежнему широко распространена схема, в которой мошенник представляется работником сайта «Госуслуги» и просит установить на телефон антивирус. На самом деле вы скачиваете приложение, которое открывает удалённый доступ ко всем данным в вашем телефоне. Дальше злоумышленники могут перевести ваши денежные средства на свои счета через мобильный банк или оформить кредиты. Таким образом норильчане моментально теряют от 5 до 10 млн рублей.

Но и старые схемы в ходу, ведь они всё ещё срабатывают. Мошенники продолжают представляться работниками службы безопасности банков, а граждане продолжают отдавать им свои сбережения.

Как правило, злоумышленники сообщают потенциальной жертве о том, что в данный момент в банке находится гражданин с доверенностью, который оформляет кредит, либо что со счёта собеседника происходит списание денег и, если это списание не санкционировано самим гражданином, то срочно нужно принять меры, а именно: перевести деньги на виртуальный счёт, установить антивирусную программу и т. д.

Только в августе в дежурную часть поступило 10 заявлений от норильчан, которые попались на такой вид мошенничества. Общая сумма ущерба составила почти 15 млн рублей. На уловку обманщиков попались два преподавателя, которые, пытаясь сохранить свои деньги, перевели преступникам 1 млн 655 тысяч и 2 млн 211 тысяч рублей.

Также злоумышленникам по–прежнему нравится представляться сотрудниками полиции.

Их главная задача — ввести собеседника в заблуждение. Они сообщают, что знакомый или родственник жертвы попал в беду или, например, совершил ДТП, а для урегулирования данной проблемы необходимо передать денежные средства.

Например, в августе в подобную ситуацию попали пятеро норильчан. Чтобы решить «проблемы родственников», они передали злоумышленникам более трёх миллионов рублей.

Так, 35–летнему мужчине позвонили неизвестные и представились сотрудниками полиции и Центробанка. Они сообщили, что по его доверенности в настоящее время оформляется кредит. Для того чтобы сберечь деньги, их необходимо срочно снять и положить на «безопасный счёт». Таким образом мужчина потерял 1 млн 435 тыс. рублей.

В аналогичную ситуацию попала 54–летняя воспитатель одного из детских садов города. В этом случае ей позвонили «сотрудники ФСБ города Москвы». Чтобы «уберечь» свои накопления, она перевела мошенникам более 200 тысяч рублей.

Правоохранители просят гра-ждан быть осторожными, не сообщать незнакомцам номер телефона и другие личные данные и не вести переговоры с «прокурорами». Помните, что должностные лица не будут выяснять вопросы по телефону, они вызовут вас в отделение с паспортом.