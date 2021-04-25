Теория эволюции

Роль в развитии общества

Примитивная письменность — пиктография — в рамках эволюции человека — явление относительно молодое. Для сравнения: добывать огонь наши предки научились более миллиона лет назад, делать копья — за 75 тысяч лет до нашей эры, а вот писать и читать — всего–навсего шесть тысяч лет назад. Но именно с появлением символов и картинок началось стремительное восхождение человечества по эволюционной и социальной лестнице. Палеоантропологи единодушны во мнении, что изобретение письменности оказало более значимое влияние на развитие человека и общества, чем те же огонь, колесо или лук. Ведь только после этого появилась возможность аккумулировать накопленный за короткую жизнь Homo erectus (человека прямоходящего) опыт и передавать от поколения к поколению. Это и привело к развитию общества.

Мозговой штурм

Повлияло появление письменности на человека не только в социокультурном плане, но и в эволюционном. Речь идёт о скорости и качестве работы мозга и создании новых нейронных связей, которые имеют ключевое значение для освоения новых навыков человеком. Дело тут в том, как работает мозг при обработке символов, чтобы превратить их в удобоваримую для сознания информацию. При чтении задействованы практически все отделы головного мозга. Даже решение интеллектуальных задач, головоломок или просмотр научно–популярных фильмов не могут сравниться с чтением. К примеру, кино — это стандартное получение данных через визуальный образ, а музыка — через аудиальный. И в данном случае при получении информации и её правильной интерпретации помогает и окружающая атмосфера, и интонация голоса, и даже внешний вид актёра. А чтение — это превращение чёрточек на бумаге в полноценные образы. Полученный зрительный образ слова в зрительной коре головного мозга формируется

в информационный запрос, который отправляется в другую часть мозга, где определяется его акустический аналог, у глухих людей звуковой слепок заменяется тактильными и зрительными сигналами. После оба этих файла перенаправляются в отдел мозга, называемый зоной Брока, где на их основе формируется мысленный образ детальной артикуляции и интонации написанного. На основе сформированного пакета данных сознание начинает выстраивать полноценный образ написанного.

Нейронные связи

В первую очередь можно подумать, что главный плюс в регулярном чтении — это повышение интеллектуального и культурного уровня человека. Это, конечно, так, но пополнить свой словарный запас, узнать интересные факты и обзавестись приличным багажом знаний в нашем мире можно и другими способами. Умную книгу можно и послушать, а новое узнать — из научной передачи. Куда важнее другое. При чтении различные отделы головного мозга учатся активно взаимодействовать друг с другом, создавая более плотные нейронные связи, которые потом используются и для других интеллектуальных процессов — поиска нетривиального решения проблемы или быстрого анализа экстремальной ситуации и принятия оптимального оперативного решения. Именно поэтому, по мнению учёных, чтение и оказало ключевое влияние на развитие человечества. За шесть тысячелетий эволюции склонность человека к освоению этого процесса значительно возросла. А мозг научился куда лучше работать в комплексе, чем у наших далёких предков. Чем больше человек читает, тем быстрее происходит этот процесс. Если вы в буквальном смысле проговариваете про себя каждое слово, значит, навык чтения у вас достаточно слабоват, а если не замечаете и даже не слышите слов, а при взгляде на текст тут же появляется нужная картинка, значит, мозг уже отточил этот многоступенчатый процесс до совершенства.

Библиотерапия

Из–за того, что чтение активно задействует весь мозг, книги способны кардинально менять настроение человека, даже его самочувствие, а особо выдающиеся произведения вообще способны перевернуть с ног на голову мировоззрение читателя. Именно поэтому книги часто используют в терапии психически нестабильных людей. Психиатры прописывают им определённые рассказы и истории, способствующие сохранению душевного равновесия, и, наоборот, категорически запрещают читать другую литературу, которая может привести к срыву или рецидиву (например, ужастики).

Отлично книготерапия работает и в отношении психически здоровых людей при хроническом стрессе или затяжной депрессии. При чтении правильной книги застрессованный и измотанный мозг, рисующий нам руины нашего мира или бесцельно прожитые годы, после активной обработки и создания позитивных образов начинает постепенно выбираться из клинча и приходить в себя. И работает этот процесс куда эффективнее, чем кассета со звуками моря и криками чаек или расслабляющее видео с зелёной листвой и красивыми пейзажами, ведь при чтении визуальные образы создаёт непосредственно сам мозг, делая их куда более реальными, чем способна любая оскароносная картина. Нет лучшего способа на время сбежать от реальности, чем хорошая книга. Именно поэтому среди любителей чтения куда меньше алкоголиков и наркоманов. Они и так могут на время отстраниться от всех проблем и снять стресс, побывав в любом из великого множества миров, созданных человеческой фантазией, примерив на себя самые разные роли, от средневекового рыцаря до космического морпеха.

На заметку