МАУ ИЦ «Норильские новости»

Теперь на едином портале «Госуслуги» можно подать заявление на зачисление в первый класс

Теперь на едином портале «Госуслуги» можно подать заявление на зачисление в первый класс

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Теперь на едином портале «Госуслуги» можно подать заявление на зачисление в первый класс

Теперь на едином портале «Госуслуги» можно подать заявление на зачисление в первый класс

Ранее подать заявление онлайн можно было только на региональном портале государственных и муниципальных услуг gosuslugi.krskstate.ru.

В 2021 году через региональный портал государственных и муниципальных услуг на зачисление в первый класс было подано 6279 заявлений. В первые часы заявочной кампании через цифровые сервисы уже поступило более тысячи заявлений. Перевод госуслуг в электронный вид проводится в рамках регионального проекта «Цифровое государственное управление».

Для подачи заявлениям необходимо перейти по ссылке.

1 апреля в 13:00 550
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