Теперь на «Госуслугах» можно будет получить сертификат с медотводом от вакцинации

«Правительство расширяет возможности портала государственных услуг. Сейчас в личных кабинетах представлены данные о сделанных прививках от коронавируса, а также о перенесённом заболевании, вызванном этой инфекцией. В ближайшее время на портал будет передаваться и информация о том, что у человека есть медицинские противопоказания к вакцинации», — пояснил Михаил Мишустин.

Также он добавил, что решение о наличии противопоказаний принимают только врачи, оценив состояние пациента и изучив историю его болезни.

Сейчас количество заболевших коронавирусом растёт, и люди всё чаще обращаются в поликлиники за лечением, что повышает нагрузку на амбулаторную сеть.

«На поддержку региональных поликлиник дополнительно будет направлено свыше 7,3 млрд рублей. За счёт такого финансирования первичная помощь и дальше будет оказываться бесплатно по полису ОМС. Прошу министерство здравоохранения проконтролировать, чтобы территориальные фонды обязательного медицинского страхования как можно скорее получили федеральные трансферты», — заключил премьер-министр.