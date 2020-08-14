Теперь пособия по инвалидности можно оформлять дистанционно

С 28 июля этого года для оформления единовременной денежной выплаты (ЕДВ) лично обращаться в Пенсионный фонд не обязательно. По данным Федерального реестра инвалидов (ФРИ) выплата будет назначаться автоматически.

ЕДВ назначается в течение 10 дней с момента поступления данных в реестр. Уведомление о назначении будет приходить смс-сообщением, либо уведомлением на портале Госуслуги или на электронную почту.

Благодаря ФРИ теперь дистанционно начисляется и пенсия по инвалидности. И при обращение в ПФР гражданам достаточно будет показать электронное заявление о назначение пенсии. Далее все данные уже поступят из реестра. Также в электронном формате можно подать заявление и о способе получения пенсии.

Пенсионный фонд напоминает, что на период с 1 марта до 1 октября этого года установление инвалидности происходит заочно. Процедура происходит на основе медицинских заключений. Без посещения медико-социальной экспертизы.

Всего по данным ПФР в Красноярском крае 190815 инвалидов, которые получают ЕДВ, из них 13 265 – дети-инвалиды.