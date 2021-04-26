Теперь пункты вакцинации можно найти на электронных картах

В поисковике «Яндекса» можно ввести слова «пункты вакцинации» и на карте будут указаны места их нахождения, а также контактная информация. Всего в стране развёрнуто 5,5 тысячи пунктов, где граждане могут поставить прививку против COVID-19.

Сегодня первый компонент вакцины «Спутник V» в стране уже получили 11,1 млн человек и 6,8 млн прошли полный курс вакцинации. В первую очередь вакцину ставят пожилым людям старше 60 лет и гражданам, имеющим хронические заболевания и находящимся на диспансерном наблюдении.