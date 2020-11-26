Теперь результаты ПЦР-теста можно узнать онлайн

Данная возможность доступна всем жителям Красноярского края. Для входа на региональный сайт www.web-pacient.ru необходимо иметь регистрацию на едином портале «Госуслуги». После авторизации откроется доступ к электронной медицинской карте. И в личном кабинете во вкладке «Результаты тестов на COVID-19» будут храниться результаты теста.

Такой способ значительно упростит процедуру. Данные в систему будет загружать лаборатория, где гражданин сдавал анализ.

В ближайшее время система запустится в тестовом режиме. А уже сегодня специалисты начнут загрузку информации.