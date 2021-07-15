Теперь стать потенциальным донором костного мозга и, возможно, спасти чью-то жизнь стало проще

Раньше, чтобы войти в регистр доноров, необходимо было сдать кровь на типирование - исследование для определения генотипа. Теперь достаточно взять мазок с внутренней стороны щеки и отправить его по почте заказным письмом. Пересылка образца для добровольца будет бесплатной - её оплатит Почта России. А типирование и включение данных потенциального донора в регистр профинансирует Русфонд.

Процедура упрощена благодаря соглашению о сотрудничестве, которое подписали Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (Национальный РДКМ), Почта России и Русфонд. Этот проект станет новым этапом в развитии донорства костного мозга.

Чтобы стать потенциальным донором, нужно оставить заявку на сайте rdkm.ru. После этого доброволец получит по почте набор со специальными палочками, инструкцией по взятию биоматериала, соглашением о вступлении в регистр, анкетой о состоянии здоровья, а также согласиями на обработку и передачу персональных данных.

Мазок с внутренней стороны щеки можно взять самостоятельно с помощью палочек, без медицинского работника. После взятия мазка палочки и заполненные документы нужно отправить по почте в Казань, где специалисты лаборатории Казанского (Приволжского) федерального университета проведут типирование и определят генотип добровольца, данные будут включены в информационную систему Национального РДКМ.

«Благодаря применению палочек для взятия буккального эпителия и участию Почты России мы расширим аудиторию регистра и сможем прийти в каждый дом. По сути, речь идёт о персонализации рекрутинга, успешно практикуемой ведущими регистрами мира. До конца года мы рассчитываем привлечь по почте 5000 добровольцев», - прокомментировала Анна Андрюшкина, генеральный директор Национального РДКМ.

«Для нас большая честь принять участие в таком важном для общества проекте и внести свой вклад в борьбу с онкологическими заболеваниями крови. Благодаря обширной сети Почты России жители даже самых отдаленных регионов получат возможность вступить в регистр доноров костного мозга и, возможно, спасти чью-то жизнь», - прокомментировал генеральный директор Почты России Максим Акимов.

Русфонд участвует в развитии донорства костного мозга в РФ с 2010 г. В 2017 г. Русфонд открыл Национальный РДКМ. Это некоммерческий регистр, он назван именем Васи Перевощикова - мальчика из Удмуртии, которому так и не нашли донора.

Сейчас в Национальном РДКМ 49 243 потенциальных донора, во всех российских донорских базах - около 160 000, а необходимый минимум для нашей страны определен правительством в 500 000 доноров. Пандемия коронавируса ещё больше обострила нехватку добровольцев и усложнила их рекрутинг: донорские акции были отменены, а потребность в трансплантациях осталась. Так возникла идея организовать онлайн-рекрутинг и сделать его доступным для всех.