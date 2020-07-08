Теперь у авиакомпаний есть федеральное разрешение компенсировать отмену рейсов ваучерами, а не деньгами

Правительство выпустило соответствующее постановление. В случае чрезвычайных ситуаций или режима повышенной готовности перевозчик может отменить рейс, а стоимость уже купленного билета он должен начислить пассажиру в течение трёх лет в счёт оплаты будущего перелета, сообщает РБК. Документ об этом опубликован на официальном портале правовой информации www. http://pravo.gov.ru/. Согласно ему, перевозчик может в одностороннем порядке изменить условия договора или отказаться от его исполнения при угрозе чрезвычайной ситуации или при введении такого режима, а также при установке режима повышенной готовности в России.



Как говорится в документе, перевозчик вправе отменить рейс и вернуть деньги за авиабилет пассажиру в порядке и сроках, установленных документом. Пассажир также может сам отказаться от перелёта. В этих случаях обязательство перевозчика доставить его в пункт назначения, указанный в билете, перестаёт действовать. При этом в течение трёх лет с даты отправления рейса авиакомпания должна начислить стоимость билета на отмененный рейс «в счёт оплаты услуг по воздушной перевозке (в том числе по другим маршрутам) и дополнительных слуг перевозчика». Если за три года пассажир не воспользовался рейсами компании, деньги ему должны быть возвращены.



Постановление не распространяется на билеты для чартерных рейсов, но действует для договоров по авиаперевозкам с Китаем, подлежащих к исполнению с 1 февраля, соглашений с другими странами, заключённых до 1 мая, и в отношении внутренних воздушных перевозок.



Пассажир может использовать эту сумму частично или полностью. Если её будет не хватать, клиент с ваучером может доплатить недостающие средства.



Перевозчик, согласно постановлению, не может вводить ограничения, связанные с маршрутом или датой перелёта, в отношении ваучеров при наличии в продаже билетов, выбранных пассажиром.



Помимо этого, на сумму оплаченного билета должны начисляться проценты за использование денежных средств. Их размер определяется ключевой ставкой Центробанка в соответствующие периоды.



Напомним, в начале мая в пресс-службе Минтранса сообщили, что правительство планировало разрешить ваучеры вместо возврата денег за отмененные поездки не только авиакомпаниям, но и железнодорожным, а также водным перевозчикам. Роспотребнадзор в мае не согласовал проект постановления, указывая, что из-за этого риски перевозчиков в значительной степени лягут на потребителей.