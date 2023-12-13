Тепло Вечного огня. Цветы героям

В торжественном построении приняли участие воспитанники школ № 13 и 31, отряды юнармейцев и просто неравнодушные норильчане. Почтив память падших минутой молчания, школьники возложили цветы к монументу.

- Сегодня наша школа приняла участие в возложении цветов в память о тех героях, что сложили головы, защищая Отечество. Это мероприятие в нашей школе проходит ежегодно. Учащиеся всех параллелей присутствовали здесь, но это лишь малая часть программы. К памятной дате в школе проходят классные часы—беседы патриотического содержания, тематические выставки детских рисунков и поделок. И всё это делается для того, чтобы подрастающее поколение знало и помнило наших героев как Великой Отечественной, так и героев современных событий. И важно, что мы говорим о героях, которые проявили себя не только на поле битвы, но и совершивших подвиги на трудовой стезе, — рассказал «Заполярной Правде» Радик Каримов, директор школы № 13.

Среди собравшихся были и учащиеся младших параллелей четвёртых и третьих классов.

- Сегодня День Героев Отечества, и мы пришли сюда возложить цветы от нашей школы. Это большая честь для нас. На уроках «Разговоры о важном» нам рассказывали о героизме и храбрости солдат. Сегодня у нас было посвящение в «Орлята России». На мероприятие к нам приходил военный, участник боевых действий. Он говорил много важного: о том, какая сейчас обстановка в мире и как непросто солдатам, которые сейчас в окопах. Хотя мы немножечко замёрзли, но это ничего, потому что так мы можем показать, что мы поддерживаем наших бойцов, — высказалась Дарья Парамонова, ученица третьего класса.

Возложение цветов стало своеобразной кульминацией, в серии событий, происходящих в норильских школах в рамках празднования. В честь памятной даты для детей провели уроки мужества, классные часы о долге о служении Отечеству, экскурсии в школьные военно–патриотические музеи.

- Несмотря на мороз, детей пришло много. И это не может не радовать, тем более в свете последних событий, когда несколько школьников пытались затушить Вечный огонь. Патриотические мероприятия — важный фактор воспитания молодёжи. Я сожалею, что сегодня не смог прийти сюда мой 11-летний сын, сейчас он пишет контрольную, — делится мнением Олег Шалдаев, ветеран СВО.

Также он рассказал, как важно для детей на уроках мужества прямое общение с ветеранами, это жизненно необходимо в связи с СВО. Речь идёт о чётком понимании ситуации не только детьми, но и родителями:

– Непосредственные участники событий — военнослужащие лучше и доходчивее расскажут о происходящем, об отваге и стойкости бойцов, чем кто бы то ни был. Повествование от первого лица дорогого стоит.

Присоединились к акции и ученики других школ, а также норильчане, считающие своим долгом почтить героев. С самого утра возле Вечного огня было оживлённо. Одни приходили небольшими группами, другие приезжали на машинах семьями. К вечеру красных цветов на белом снегу набралась не одна сотня.

- Я не участвовал в основных мероприятиях с построением и флагами — с уроков не отпустили, но мы всё равно приехали сюда с цветами. Пусть и позже. Отец забрал меня с большой перемены и предупредил, что могу на следующий урок опоздать. Он бывший военный. У него сейчас там, за ленточкой, много сослуживцев. Я, когда вырасту, тоже буду Родину защищать, а пока таким образом выражаю свою поддержку всем, кто сейчас на передовой, — объясняет свой визит к Вечному огню Дмитрий Багданов, ученик 10–го класса.