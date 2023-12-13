МАУ ИЦ «Норильские новости»

Тепло Вечного огня. Цветы героям

Тепло Вечного огня. Цветы героям

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Тепло Вечного огня. Цветы героям

В план мероприятий общеобразовательных учреждений Норильска ежегодно включается памятная дата — День Героев Отечества. Несмотря на 35-градусный мороз, 9 декабря норильские школьники пришли к мемориалу Вечный огонь, чтобы отдать дань уважения героическим предкам.

Тепло Вечного огня. Цветы героямТепло Вечного огня. Цветы героямТепло Вечного огня. Цветы героямТепло Вечного огня. Цветы героямТепло Вечного огня. Цветы героямТепло Вечного огня. Цветы героям

В торжественном построении приняли участие воспитанники школ № 13 и 31, отряды юнармейцев и просто неравнодушные норильчане. Почтив память падших минутой молчания, школьники возложили цветы к монументу.

- Сегодня наша школа приняла участие в возложении цветов в память о тех героях, что сложили головы, защищая Отечество. Это мероприятие в нашей школе проходит ежегодно. Учащиеся всех параллелей присутствовали здесь, но это лишь малая часть программы. К памятной дате в школе проходят классные часы—беседы патриотического содержания, тематические выставки детских рисунков и поделок. И всё это делается для того, чтобы подрастающее поколение знало и помнило наших героев как Великой Отечественной, так и героев современных событий. И важно, что мы говорим о героях, которые проявили себя не только на поле битвы, но и совершивших подвиги на трудовой стезе, — рассказал «Заполярной Правде» Радик Каримов, директор школы № 13.

Среди собравшихся были и учащиеся младших параллелей четвёртых и третьих классов.

- Сегодня День Героев Отечества, и мы пришли сюда возложить цветы от нашей школы. Это большая честь для нас. На уроках «Разговоры о важном» нам рассказывали о героизме и храбрости солдат. Сегодня у нас было посвящение в «Орлята России». На мероприятие к нам приходил военный, участник боевых действий. Он говорил много важного: о том, какая сейчас обстановка в мире и как непросто солдатам, которые сейчас в окопах. Хотя мы немножечко замёрзли, но это ничего, потому что так мы можем показать, что мы поддерживаем наших бойцов, — высказалась Дарья Парамонова, ученица третьего класса.

Возложение цветов стало своеобразной кульминацией, в серии событий, происходящих в норильских школах в рамках празднования. В честь памятной даты для детей провели уроки мужества, классные часы о долге о служении Отечеству, экскурсии в школьные военно–патриотические музеи.

- Несмотря на мороз, детей пришло много. И это не может не радовать, тем более в свете последних событий, когда несколько школьников пытались затушить Вечный огонь. Патриотические мероприятия — важный фактор воспитания молодёжи. Я сожалею, что сегодня не смог прийти сюда мой 11-летний сын, сейчас он пишет контрольную, — делится мнением Олег Шалдаев, ветеран СВО.

Также он рассказал, как важно для детей на уроках мужества прямое общение с ветеранами, это жизненно необходимо в связи с СВО. Речь идёт о чётком понимании ситуации не только детьми, но и родителями:

– Непосредственные участники событий — военнослужащие лучше и доходчивее расскажут о происходящем, об отваге и стойкости бойцов, чем кто бы то ни был. Повествование от первого лица дорогого стоит.

Присоединились к акции и ученики других школ, а также норильчане, считающие своим долгом почтить героев. С самого утра возле Вечного огня было оживлённо. Одни приходили небольшими группами, другие приезжали на машинах семьями. К вечеру красных цветов на белом снегу набралась не одна сотня.

- Я не участвовал в основных мероприятиях с построением и флагами — с уроков не отпустили, но мы всё равно приехали сюда с цветами. Пусть и позже. Отец забрал меня с большой перемены и предупредил, что могу на следующий урок опоздать. Он бывший военный. У него сейчас там, за ленточкой, много сослуживцев. Я, когда вырасту, тоже буду Родину защищать, а пока таким образом выражаю свою поддержку всем, кто сейчас на передовой, — объясняет свой визит к Вечному огню Дмитрий Багданов, ученик 10–го класса.

Текст Егор Тулновский
Фото Владимир Макушкин
13 декабря в 10:24 160
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