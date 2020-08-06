Теплой остановке быть

Напомним, в прошлом году часть автобусных маршрутов, которые останавливались возле автовокзала, перенесли от закрытых павильонов с магазинами на перрон. Это вызвало бурю недовольства у жителей, которые ожидали общественный транспорт на улице. В результате часть маршрутов вернули на место, а у перрона пообещали построить зимнюю остановку с обогревом.



На данный момент фундамент под павильон уже залит, а на следующей неделе подрядчик приступит к асфальтированию пешеходной дорожки и прилегающей к автовокзалу территории. Тёплая остановка приобретена и уже к середине сентября будет смонтирована и запущена в работу. Ожидается, что это будет помещение с внушительной площадью длинной в 12 и шириной в 4,5 метра. А внутри будут установлены четыре лавочки с индивидуальным подогревом и плазменная панель, на которой будет отображаться время прибытия автобуса. В целом строительство нового тёплого павильона обошлось местной казне в 4 миллиона рублей.



Единственный вопрос, который сейчас предстоит решить властям, какие именно автобусные маршруты будут останавливаться на новой остановке, а какие по-прежнему везти напрямую к автовокзалу. Исполняющий полномочия главы города Николай Тимофеев предложил узнать мнение норильчан по этому поводу, прежде чем принимать решение.



«Сегодня мы осмотрели остановочный пункт в Талнахе и его готовность к установке тёплого павильона. Мы давно обещали горожанам установить тёплую остановку, так как уже в течение года люди ожидают свой маршрут на морозе. Мною поставлена задача, чтобы к первой декаде сентября павильон уже был установлен. Мы опросили несколько жителей района Талнах, которые всё-таки не довольны переносом остановки. По этому поводу будет устроен опрос среди населения. Привлечём помощь средств массовой информации. А также проведём анкетирование на официальном сайте города Норильска. Лично я думаю, что часть автобусных маршрутов надо оставлять на прежнем месте, чтобы людям после магазина было удобно ехать на пятый микрорайон. Какие маршруты останутся на прежнем месте - пусть решит население, а мы на основе их мнения будем принимать решение», - прокомментировал Николай Тимофеев.