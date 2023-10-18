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Территориальные управления районов Норильска получат новые полномочия

Территориальные управления районов Норильска получат новые полномочия

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Территориальные управления районов Норильска получат новые полномочия

Этот вопрос обсудили на заседании депутатской комиссии по законности и местному самоуправлению.

Территориальные управления районов Норильска получат новые полномочия

Полномочия Талнахского, Кайерканского и Снежногорского территориальных управлений администрации города будут дополнены функциями организации демонтажа, перемещения и хранения самовольно размещённых сезонных объектов. Соответствующий порядок был утверждён в августе текущего года. Передача указанных полномочий территориальным подразделениям позволит упростить процедуру освобождения самовольно занятых земельных участков от сезонных объектов. Изменения будут способствовать благоустройству, улучшению санитарного состояния и архитектурного облика Норильска, а также предотвращению самовольной установки сезонных объектов.

Кроме того, из полномочий Снежногорского территориального управления предлагается исключить организацию библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов, поскольку снежногорская библиотека относится к МБУ «Централизованная библиотечная система».

Указанные изменения в ходе заседания комиссии депутаты согласовали, порекомендовав утвердить их на ближайшей сессии городского Совета.

Фото Ирина Яринская
18 октября в 11:30 460
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