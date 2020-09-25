Тестовый вариант

На вопросы горожан отвечает Вячеслав Чалый, и. о. заместителя главы Норильска по общим вопросам:

– В соответствии с Указом губернатора от 14 сентября 2020 года № 249–уг самоизоляция для тех, кто прилетает в Норильск, отменена с 15 сентября. Однако с учётом сложной эпидемиологической обстановки принято решение проводить тестирование на выявление COVID–19 у работников муниципальных учреждений, которые возвращаются из отпусков. Это решение закреплено в Распоряжении администрации города Норильска № 4218 от 15 сентября 2020 года. Также рекомендовано придерживаться подобной практики и работодателям организаций всех форм собственности.

В каждом муниципальном учреждении назначено ответственное лицо, которое должно вовремя подавать в ситуационный центр заявки на прохождение тестирования работниками, прибывающими из отпусков, информировать их о дате и времени тестирования, а также получать отрицательные результаты. Сведения поступают в течение двух–трёх дней. Отрицательные показания являются основанием для допуска сотрудника к выполнению его обязанностей. Для тестирования работников муниципальных учреждений, прибывших из отпуска, используется ПЦР–тест. Его достоверность — не менее 99,9%.

Поясню, что у работников муниципальных учреждений есть выбор между самоизоляцией на 14 дней и тестированием. Эта норма закреплена в Распоряжении администрации города Норильска № 4278 от 18 сентября 2020 года.

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