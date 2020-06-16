ТИМ "Бирюса" открыла регистрацию для участников со всей России

Открыта регистрация на Всероссийский молодёжный образовательный форум "Территория инициативной молодёжи "Бирюса 2020". Площадка в этом году будет организована в новом формате: 500 молодых людей из Красноярского края встретятся на форуме в самом центре Сибири, а более 2 000 человек смогут принять участие в формате онлайн.

Территория инициативных в 2020 году пройдёт в одну смену "Национальные проекты" с 4 по 10 августа. Участникам предстоит разработать проектные идеи по трём темам: "Комфортная среда для жизни", "Экономический рост" и "Человеческий капитал".

Диалоговые и дискуссионные сессии будут транслироваться в режиме онлайн. В каждой трансляции будет модератор, который сможет отслеживать комментарии и вопросы участников онлайн-формата. Кроме того, для каждого кластера создадут свой закрытый чат, где можно также выполнять задания и участвовать в формировании командного и индивидуального рейтинга.

Стать участником форума можно до 21 июля включительно. Актуальную информацию о проекте можно узнать в официальном сообществе форума "ВКонтакте", сообщает Агентство молодёжной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края.

В этом году "Бирюса" пройдёт с соблюдением всех профилактических мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции.