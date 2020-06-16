ТИМ "Бирюса" открыла регистрацию для участников со всей России
ТИМ "Бирюса" открыла регистрацию для участников со всей России
Открыта регистрация на Всероссийский молодёжный образовательный форум "Территория инициативной молодёжи "Бирюса 2020". Площадка в этом году будет организована в новом формате: 500 молодых людей из Красноярского края встретятся на форуме в самом центре Сибири, а более 2 000 человек смогут принять участие в формате онлайн.
Территория инициативных в 2020 году пройдёт в одну смену "Национальные проекты" с 4 по 10 августа. Участникам предстоит разработать проектные идеи по трём темам: "Комфортная среда для жизни", "Экономический рост" и "Человеческий капитал".
Диалоговые и дискуссионные сессии будут транслироваться в режиме онлайн. В каждой трансляции будет модератор, который сможет отслеживать комментарии и вопросы участников онлайн-формата. Кроме того, для каждого кластера создадут свой закрытый чат, где можно также выполнять задания и участвовать в формировании командного и индивидуального рейтинга.
Стать участником форума можно до 21 июля включительно. Актуальную информацию о проекте можно узнать в официальном сообществе форума "ВКонтакте", сообщает Агентство молодёжной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края.
В этом году "Бирюса" пройдёт с соблюдением всех профилактических мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции.