Тянет неспроста в заповедные места

Красную ленточку перерезали Николай Кублик, и. о. директора ФГБУ «Объединённая дирекция заповедников Таймыра», и его коллега Екатерина Плюснина, начальник отдела экологического просвещения и туризма. Рождение визит–центра стало возможным благодаря гранту программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель», выигранному в 2020 году. Средства в размере 5 млн рублей направили на возведение объектов проекта на основе модульных конструкций. В помощь туристу здесь собраны карты–схемы, история развития заповедных территорий, информация о местной флоре и фауне.

Как отметила Лариса Стрючкова, ведущий специалист по связям с общественностью «Заповедников Таймыра», в визит–центре есть познавательная информация для гостей всех возрастов. Юные путешественники смогут интересно и с пользой провести время в игровых зонах, поразгадывать загадки. Даже лестница на второй этаж непростая. Она выстроена с учётом смены поясов при наборе высоты на плато Путорана. Вот так в интерактивном формате можно запомнить, например, что самая высокая точка на территории, 1701 метр, — это вершина горы Камень. А узнаете об этом только добравшись до последней ступени лестницы.

Уникальность визит–центра в том, что располагается он на одной из самых труднодоступных заповедных территорий. К аналогичным гостевым учреждениям есть круглогодичный доступ. Например, в заповедник «Пасвик» на Кольском полуострове можно добраться разными видами транспорта, в том числе автомобильным. А на Ламу — только по воде или по воздуху.

– Строительство началось в 2020 году, но затянулось из–за пандемии. Материал доставляли с материка водным путём, площадка является удалённой. Для «Заповедников Таймыра» долгожданное открытие стало знаковым событием. В скором времени мы начнём принимать гостей круглый год. Постоянно проживающий здесь наш сотрудник будет готов встретить посетителей в любое время. А скоро на этой же территории откроет свои двери научная станция, — отметил Николай Кублик.

В качестве источника энергии здесь используют Солнце: территория визит–центра оснащена солнечными батареями. Кроме того, данное оборудование не наносит вреда окружающей среде.

Визит–центр готов принять любого туриста, получившего в «Заповедниках Таймыра» соответствующее разрешение. Подробную информацию можно найти на сайте организации. Эту процедуру достаточно пройти однократно, а дальше, если гражданин соблюдает правила посещения заповедных территорий, документ будет пролонгирован. В случае допущения нарушений со стороны путешественников сотрудники отзывают разрешение.

– В последнем рейдовом мероприятии мы составили восемь протоколов, зафиксировавших случаи несоблюдения режима охранной зоны. Также установили факт незаконного браконьерства, передаём материалы об этом в правоохранительные органы. Ранее в текущем году уже было возбуждено два уголовных дела по этим статьям. Ещё одно важное направление работы — борьба с незаконными постройками на территории заповедников. О таких случаях сразу сообщаем в природоохранную прокуратуру, министерство лесного хозяйства, — предупреждает Николай Кублик.

Фото предоставлено Центром развития туризма и Альбиной Долинской