Точка сборки

Сколько раз, делая ремонт или ломая голову над какой–нибудь замысловатой технической задумкой, мы были вынуждены отказаться от идеи потому, что для её реализации не хватало либо знаний, либо банально инструментов. Согласитесь, далеко не каждый может позволить себе купить шлифовальную машинку, дрель, болгарку или электролобзик, чтобы воплотить в жизнь одну гениальную идею. Да и время — величайшая ценность для работающего человека. Собственно, для тех, у кого мало свободного времени или кому не по карману даже небольшой набор инструментов, и создавался первый Fablab в Америке, а уже много позже такие мастерские появились в других странах, в том числе и в России. Главный их принцип — применение современных технологий для изобретательства, строительства и дизайна.

От шестерёнки до трона

Норильский Fablab в первую очередь интересен своими 3D–принтерами, на которых можно сделать множество вещей, от шестерёнки до больших предметов. В нашем городе особой любовью эта техника пользуется у мастеров креативного дизайна. В распоряжении лаборатории два станка для обработки дерева: фрезерный и лазерный. Оба оснащены ЧПУ и управляются через компьютер. Здесь можно вырезать из дерева фигуру или рисунок практически любой сложности и размера. Рассказывает Юрий Боца, специалист по внедрению информационных технологий «Fablab–Норильск»:

– Те, кто умеют что–то делать руками или просто загорелись креативной идеей, часто идут к нам за помощью. Сделать мы можем практически всё что угодно. Допускается приносить свои материалы. Хотите — выбирайте у нас. Хоть доску, хоть фанеру, хоть акрил. Можно и заказать, если чего-то нет — мы приобретём, правда, в этом случае придётся подождать, пока доставят. Далее мы проектируем макет по заданным размерам и согласовываем с заказчиком. Затем рассчитываем стоимость работы и, если всё устраивает, вырезаем. По стоимости: большая её часть приходится на материал, составление макета и использование станка — на эти услуги цены скорее символические. Изделие, изготовленное у нас, будет ощутимо дешевле, чем купленное в магазине, а главное — именно таким, как надо заказчику. Вещи в большинстве своём к нам приходят делать уникальные, которые больше негде достать, или они очень дорогие. Хотя бывают и стандартные заказы. Недавно вот попросили изготовить детали для монтажа натяжных потолков. Раз к нам обратились с таким запросом, значит, у нас выгоднее, чем в магазине купить или через интернет. Бывают и заказы внушительных форм. Из последних: делали огромную вывеску для кафе из толстого бруса с рисунком и надписями. Из необычных заявок: клиент попросил нарезать из фанеры дюжину мечей — решил себе трон, как в сериале «Игра престолов», сделать.

Сами мы тоже частенько проектируем и вырезаем уникальные предметы. Отчасти — ради интереса, отчасти — чтобы показать посетителям возможности Fablab. Многие даже не представляют весь спектр наших возможностей, а так смотрят — и у них в голове новые идеи рождаются. Недавно, к примеру, спроектировали и сделали несколько статуэток– салфетниц. А ещё появилось новое интересное направление: 3D–инсталляции из нескольких слоёв дерева. Там каждый слой отдельно вырезается, затем всё это раскрашивается и вместе склеивается в единую картину.

Клуб по интересам

За последние несколько лет «Fablab–Норильск» превратился в настоящий обучающий центр, где можно отточить и навыки, необходимые в любимом хобби, и даже освоить новую специальность. Сердцем лаборатории стал «Лофт» — специальная площадка, где собираются люди по интересам, да и просто приходят отдохнуть, причём бесплатно. Здесь давно обосновались фотолюбители, почитатели психологи, поклонники аниме и другие. В общем, компания подобралась разношёрстная. «Прижились» в лаборатории и популярные ныне социальные направления — буккроссинг (обмен книгами) и фиткроссинг (обмен растениями). Последний всё больше набирает популярность. Сюда приносят и цветы, и их отростки, горшки и землю, удобрения. И разбирают новые саженцы довольно активно.

– Мы ведём здесь несколько довольно интересных кружков как для детей, так и для взрослых, — делится Юрий Боца. — Один из самых популярных, и я бы сказал, семейных — это регулярные мастер–классы по рисованию на футболках. Они проводятся раз в неделю. Художник создаёт определённый рисунок, размещает об этом пост в социальных сетях, и все, кому задумка автора понравилась, могут прийти и попробовать сделать такой же под руководством мастера. Желающих всегда много, чаще всего приходят с детьми или парами. Эти мастер–классы платные, точнее необходимо заплатить 1000 рублей за саму футболку и расходники.

Для взрослых и детей

Также мы сейчас освоили довольно интересное направление «паперкрафт» — создание объёмных предметов из бумаги. Например, это могут быть маски или стелы. Удивительно, какие интересные и уникальные вещи можно сделать из обычной бумаги с помощью ножниц и клея. Это как оригами, только объекты получаются объёмными и, как правило, внушительных размеров. Так же, как и с футболками, мы выбираем предмет, который будем изготавливать, и через соцсети приглашаем всех желающих на мастер– класс. Освоив эту технику у нас под руководством наставника, можно потом и самостоятельно дома такие вещи делать. Благо в интернете шаблонов для данного занятия довольно много. Это направление больше подходит для взрослых, а для детей мы проводим мастер–классы по скульптингу. Наш очень талантливый в этом деле преподаватель учит ребят работать с глиняной массой — это что–то среднее между обычной глиной и пластилином. Все начинают с лепки простейших форм вроде куба, пирамиды или шара и постепенно двигаются к более сложным вариантам. Затем дети учатся работать уже и подручными инструментами: специальными скульптурными лезвиями, лопатками и тому подобное. Очень полезный навык для скульпторов и мастеров резьбы по кости или дереву. Пригодится он и инженерам. Вот нужна вам деталь для машины или механизма, можно, конечно, её придумать и начертить, но если есть объёмный макет, то с ним гораздо лучше и быстрее понять, как эта запчасть в механизм встанет и подойдёт ли вообще.

Объективный взгляд

Самый же востребованный сейчас в норильском Fablab проект — «Медиалаб», в рамках которого профессиональные фотографы обучают всех желающих не только фото– и видеосъёмке, но и правильной постановке света, СММ, выбору гардероба, чтобы модель выигрышно смотрелась в кадре. А в планах ещё и преподавание журналистики, в том числе и телевизионной.

– У нас уже набрано три группы по 20 человек в каждой, и люди продолжают идти. Вот на следующее занятие по фотографии записались 52 человека. Занятия проходят четыре раза в неделю: во вторник, среду, пятницу и субботу, — говорит специалист. — Когда задумывали этот проект, если честно, не ожидали, что он так выстрелит. Желающих огромное количество. Самое популярное направление — фотосъёмка. Сейчас на занятия регулярно ходят 45 человек. Причем возраст от 16 до 60+. Больше всего — от 35 лет и старше. Интересный момент: эти курсы посещают и многие профессиональные фотографы. Хороший обмен опытом в этой области. По окончании курсов выдаём сертификаты. Первый курс — «Основа фотографии» — мы уже прошли, сейчас учимся работать в профессиональной студии. Там тоже много своих нюансов, от постановки света до работы с моделью. СММ — интернет–маркетинг — менее популярное направление. Хотя, на мой взгляд, очень важное в современных реалиях. Мы обучаем, как правильно преподносить контент, как раскручивать собственный блог, какие хештеги подбирать, чтобы в поисковике быстрее всплывала новость, заодно цветограмма, фотограмма. В общем, все базовые навыки, которые могут понадобиться для раскручивания своих социальных сетей. Да и после таких курсов хороший пиар–специалист получается.

Все занятия в рамках проекта «Медиалаб» проводятся бесплатно, и прийти на них может любой желающий. Теперь о ближайших планах. Сейчас наши специалисты прорабатывают несколько курсов для взрослых по графическому дизайну. Собираются обучать и классическому видеомонтажу — для создания роликов и фильмов на профессиональном уровне, и даже графическому 3D–дизайну — для создания спецэффектов в видео. При этом обучать планируют на базе программ, заточенных для работы с 3D–принтером или установки для фотополимерной печати, что позволит в дальнейшем не только работать с видео, но и самостоятельно создавать необходимые объекты, а не пользоваться готовыми шаблонами или привлекать для этой задачи специалистов. Предполагаем, что базовый курс обучения по данным направлениям займёт около месяца. Более глубокое погружение в профессию графического дизайнера потребует значительно больше времени, и наши ученики смогут выбрать количество занятий в зависимости от того, какого уровня они хотят достичь.