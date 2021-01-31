Стражи порядка подвели итоги за 2020 год

Не наши люди

Хотя в 2020 году в Норильске было зарегистрировано на 144 преступления больше, чем в 2019–м, Геннадий Маслов отметил, что норильчане от преступных посягательств защищены лучше, чем жители других городов: на 10 тысяч человек у нас приходится 110 преступлений, в среднем по Красноярскому краю — 167, в Сибирском федеральном округе — 175, в целом по стране — 139.

– Рост произошел за счёт случаев мошенничества и краж, совершённых с использованием информационных технологий лицами, находящимися за пределами Норильска. Получается, наши люди — потерпевшие, а преступники — не наши. По сравнению с 2019 годом фактов преступных деяний такого рода зарегистрировано на 247 больше. В то же время стало меньше убийств и случаев умышленного причинения вреда здоровью. Преступлений с использованием огнестрельного оружия в прошлом году в Норильске не отмечено вовсе. Это говорит о результативности нашей деятельности, о том, что нам, несмотря на все сложности, удаётся пресекать нарушения закона, — пояснил Маслов. — И если бы не «дистанционные» преступления, то раскрываемость, а другими словами, эффективность работы, у нас достигла бы 80%.

Далеко–далёко

Чтобы расследовать злодеяния, совершённые иногородними, норильским полицейским приходится отправляться в командировки. Так, в результате выезда в другие регионы в прошлом году удалось раскрыть 77 преступлений.

Сегодня пятеро сотрудников — следователь и четверо оперативников — находятся в Краснодаре, расследуя дело о дистанционном хищении 2 млн 800 тысяч рублей. Исполнитель задержан, ведётся работа по выявлению дополнительных преступных эпизодов. Параллельно было раскрыто преступление, совершённое в 2019 году, — тогда норильчанка перевела тем же краснодарцам более 20 тысяч рублей. Геннадий Маслов отметил, что в прошлом году удалось расследовать 55 преступлений, которые остались нераскрытыми с прошлых лет.

– Незаконченные дела, хранящиеся в архиве, без внимания не остаются, — пояснил он. — Мы особо гордимся тем, что в 2020 году нами было закончено дело по сбыту героина, совершенному организованной преступной группой ещё в 2012–м.

Сложно. Но можно

Норильск традиционно занимает лидирующее место в регионе по привлечению к ответственности за сбыт и распространение наркотиков. Так, в прошлом году из незаконного оборота было изъято около 20 тысяч доз наркотических веществ, а на скамье подсудимых оказались 26 человек.

Также в 2020–м был пресечён канал незаконной миграции — заслуженное наказание понесли два преступника. Срок получил и предприимчивый петербуржец, который полагал, что сможет сбыть в Норильске поддельные купюры. В результате сотрудничества с питерскими коллегами норильские полицейские получили неопровержимые доказательства его причастности к преступлению и завершили расследование в кратчайший срок.

Нельзя не отметить и то, что почти все сотрудники отдела внутренних дел в прошлом году активно участвовали в мероприятиях по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

– В пандемию работать было непросто, — признался Геннадий Маслов. — Пришлось не только выполнять свои прямые обязанности, но и строго контролировать соблюдение горожанами ограничительных мер. И это притом, что по прибытии в город после командировок и отпусков сотрудники, как и все остальные граждане, проходили изоляцию, к тому же многие из нас переболели коронавирусной инфекцией. В общем, людей катастрофически не хватало. На каждом висела дополнительная нагрузка. И тем ценнее для нас результаты, которых удалось достичь.

Маловато будет

Говоря о дефиците кадров, Геннадий Маслов остановился на том, как эта проблема решается:

– Сегодня нам не хватает 68 человек, из них 45 — это офицеры. Людей с подходящим образованием и опытом работы мы ищем по всей России. Это очень сложно — заполучить подготовленных сотрудников. Но, знаете, нам это удаётся. Как правило, если из какого–то региона в Норильск перевёлся кто–то один, следом за ним к нам на службу поступают и его сослуживцы — потому что мы изо всех сил стараемся создать комфортные условия для работы и жизни, и об этом идёт молва.

Также ведётся активная работа с демобилизованными: норильчане–срочники ещё в армии находятся, а представители ОМВД уже звонят им и предлагают трудоустроиться на должности, не требующие специального образования и стажа.

– Где бы я ни был, чем бы ни занимался, я всегда помню о нехватке сотрудников и пытаюсь исправить ситуацию, — говорит Геннадий Маслов. — Так, например, разговорившись в парикмахерской со своим мастером, сагитировал перевестись к нам её брата — действующего сотрудника ОВД Краснодарского края, он уже и документы прислал. Так что для решения кадровой проблемы мы используем все формы и методы.

Отставить разговоры!

В январе 2021 года уже возбуждено 17 дел, связанных с дистанционными хищениями. Все они относятся к категории тяжких преступлений. Что вообще происходит, почему день ото дня растёт количество норильчан, переводящих аферистам посредством мобильного банка и через банкомат свои кровно заработанные? Люди поглупели, или мошенники поумнели? Как не попасться в сети IT–преступников?

Мнением поделился Роман Войцешко, начальник следственного отдела Норильского ОМВД:

– Преступники не устают придумывать всё более изощрённые способы изъятия денег у доверчивых норильчан. Раньше, к примеру, они при звонке пытались выманить пароли. Столкнувшись с отказами, стали просить передавать конфиденциальную информацию не человеку, а роботу. Когда и это перестало срабатывать, начали предлагать установить «защитное программное обеспечение». Теперь, запугивая граждан тем, что их кредитная история будет безнадёжно испорчена, требуют снять денежные средства со всех счетов жертвы и перечислить их на «резервный безопасный счет». При этом никто из потерпевших не может объяснить, что это за счёт такой, и как они его себе представляют.

Поражает, что пострадавшие от мошенников в основном — люди с высшим образованием, да ещё и занимающие руководящие должности. Например, заместитель начальника одного из норильских учреждений по просьбе злоумышленников обналичила несуществующий кредит. Снимая со счетов, открытых в различных банках, внушительную сумму денег, на протяжении полутора часов частями переводила её на номера, которые диктовали аферисты.

Большинство обведённых вокруг пальца причиной своих необдуманных действий считают гипноз. А что им ещё остаётся? Хотя на самом деле всё предельно просто: не нужно заполошно реагировать на звонки из банка. Фраза: «Я сотрудник отдела безопасности, с деньгами на ваших счетах ведутся сомнительные операции» — сигнал к тому, чтобы тут же прекратить разговор.

Помните о том, что любой банк гарантирует сохранность средств на счетах, поэтому никаких несанкционированных действий с ними произведено быть не может, если только вы сами не предоставите преступникам «адреса, пароли, явки» или не установите на телефон «левые программы».