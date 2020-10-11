Только без паники!

На сегодняшний день Норильск является лидером по количеству мошеннических действий за ним идут Минусинск, Ачинск, Железногорск, Канск. Рост количества случаев мошенничества обусловлен увеличением в два раза преступлений в сфере информационных технологий (с 271 в 2019 году до 491 за восемь месяцев 2020 года). Ежедневно в среднем три–четыре норильчанина теряют деньги, попавшись на уловки мошенников.

Вместе с тем у норильских полицейских самый высокий показатель раскрываемости таких преступлений, почти 49% в области IP–телефонии. Однако это не означает, что можно расслабиться. Деньги потерпевшим в большинстве случаев вернуть не удаётся.

Не верь ушам своим

По словам Вадима Королёва, в Норильске зафиксирована масса случаев, когда люди попадаются на звонки от лжесотрудников службы безопасности банков. Чаще всего те действуют по одной схеме. Преступник, представившись должностным лицом банка, сообщает абоненту, что в данный момент происходит списание денег с его счёта, человек, разумеется, не в курсе, поэтому теряется. И ему тут же предлагают принять срочные меры, чтобы не лишиться своих кровных. Как варианты — перевести деньги на виртуальный счёт; установить антивирусную программу и так далее. В ходе разговора мошенники выведывают информацию об имеющихся банковских счетах, кредитных и дебетовых картах, секретные коды CVV и коды из СМС.

Недавно появился новый способ обмана. Представляясь сотрудниками банка, мошенники говорят абоненту, что он не должен сообщать им коды, но разговор будет переведён на робота, мол, с его помощью можно будет заблокировать карту и сохранить деньги. Также люди нередко поддаются на предложения злоумышленников получить всевозможные бонусы, баллы и кешбэк. После совершения владельцем карты определённых манипуляций преступники получают доступ к картам и списывают с них средства.

Самое крупное мошенническое хищение — на сумму 2 миллиона 838 тысяч рублей — было совершено в сентябре этого года. Потерпевшему ночью позвонили псевдосотрудники службы безопасности банка и сообщили, что на его имя якобы был незаконно оформлен кредит. Мужчина очень удивился, поскольку не имел к этому никакого отношения. Однако его убедили, что во избежание начисления процентов кредит необходимо срочно погасить. И посоветовали, как это сделать оперативно: от него требовалось снять деньги со счетов, которые ему были специально выделены для получения кредита и с их помощью закрыть заём. Он тут же отправился к ближайшему банкомату, опять же, по совету злоумышленников. Снял с указанных счетов более 2,8 миллиона рублей наличными и тут же перевёл их на те, что продиктовали мошенники. При расследовании выяснилось, что преступники подали от имени гражданина в разные банки заявки на кредит, которые он подтвердил онлайн. Примечательно, что потерпевший — командированный в Норильск сотрудник московской фирмы — знал о подобных способах обмана, ему уже попадались на глаза памятки МВД о таких случаях. Однако во время ночного телефонного разговора у него не возникло о том даже мысли, что это могут быть мошенники.

Несколько часов спустя после «аферы года» в полицию обратился другой потерпевший, который «подарил» преступникам 80 тысяч рублей. Звонивший представился сотрудником службы безопасности Сбербанка и сказал, что необходимо срочно отменить незаконные операции, совершенные их коллегой, который якобы занимался кражей денег с банковских счетов клиентов. Мужчину попросили подтвердить операцию по отмене списания денежных средств. Как позднее выяснилось, ему пришло сообщение, где банк предупреждал о том, что с его счёта будет списано 80 тысяч рублей. Потерпевший просто невнимательно прочитал СМС, подтвердил пароль, и деньги ушли в карман мошенникам.

Таких примеров множество: учитель школы перевела на счета мошенников 1 миллион 131 тысячу рублей; бухгалтер РКЦ лишилась средств на сумму 42 тысячи 245 рублей; финансовый консультант «подарил» преступникам более 57 тысяч рублей; 225 тысяч «пожертвовал» научный сотрудник Норильского государственного индустриального института; воспитатель детского сада добровольно отдала мошенникам 220 тысяч рублей; работник ЗФ «Норникеля» после общения с лжесотрудником службы безопасности банка потерял 157 тысяч рублей, а другой специалист компании — один миллион 614 тысяч. И вот на днях снова похожая ситуация — норильчанка отдала мошенникам 124 тысячи рублей.

– Фраза о том, что деньги нужно перечислить на резервный и безопасный счёт, встречается в 80 случаях из ста. И никто из потерпевших не может пояснить, что имеется в виду, — сетует Роман Войцешко.

Отдам по дешёвке

Другой распространенный вид мошенничества связан с покупками в интернете через электронные доски объявлений, интернет–аукционы, сайты–клоны и так далее. Полицейские напоминают, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Не может фирменный товар или дорогостоящая электроника стоить в разы меньше, чем у официального производителя. Люди часто теряют деньги, желая купить по дешёвке дорогостоящие гаджеты на непроверенных сайтах. Так, в середине сентября при покупке через интернет последней модели айфона норильчанин лишился 65 тысяч рублей. Цена на телефон была занижена почти в два раза, на самом деле такая модель стоит порядка 120 тысяч рублей. Просьба звонящего продиктовать номер банковской карты или вставить её в банкомат якобы для зачисления средств или внесения предоплаты должна насторожить. Избежать обмана помогут отзывы на сайтах, а также проверка правильности адреса интернет–магазина.

Заманчивое предложение

Немало наших земляков потеряли средства при попытке заработать деньги посредством инвестирования. Так, мошенники предложили работнику «Норникеля» сделать вклад по повышенной ставке. В течение месяца он перечислил им 601 тысячу 865 рублей, а вернуть их, ни с процентами, ни без них, не смог. Другой работник компании перевёл на поддельный брокерский счет 1 миллион 63 тысячи рублей. Деньги также осели в кармане преступников. Таким же образом лишилась своих накоплений и учитель начальных классов одной из норильских школ, которая перевела 557 тысяч рублей на очередную мошенническую брокерскую площадку. При инвестировании средств человека должна насторожить повышенная процентная ставка, предупреждают полицейские.

Конфиденциальная информация

По–прежнему верят норильчане уловкам со взломом профилей в соцсетях и обещаниям помочь в получении кредитов.

– Ни в коем случае нельзя по первому требованию звонящего сообщать номера карт и код CVV на обороте; подтверждать операции при получении сообщений с кодом доступа; устанавливать приложения — антивирус или программу, которые якобы «обезопасят» телефон, а на самом деле дадут мошенникам возможность удалённого доступа к телефону, — говорит

Роман Войцешко. — После получения преступниками удалённого доступа телефон блокируется, а преступники получают возможность войти в банковские приложения, получать и переадресовывать сообщения с кодами доступа и списывать деньги с карт и счетов.

Как только слышите фразу, что вам звонят из службы безопасности банка или сотрудник банка, который сообщает о том, что идёт списание средств, незаконно оформлен кредит и нужно срочно приостановить операцию, — сразу прекращайте разговор. Банк не оказывает услуг и по онлайн–возврату денежных средств. При малейших подозрениях на мошеннические действия следует звонить на горячую линию своего банка, а в идеале — обратиться непосредственно в офис, где вас проконсультируют и помогут избежать потери денег. Банк несёт ответственность за сохранность денежных средств, поэтому не стоит поддаваться панике.

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Космические скидки

Пользователям Инстаграм ноунейм–магазины (антибрендовые супермаркеты) предлагают огромные скидки на бытовую технику, фирменную одежду и прочие недешёвые товары. Особенно активными такие магазины становятся накануне праздников. Продавцы просят покупателя внести предоплату, а после получения денег блокируют. Чтобы не попасться на этот лохотрон, включаем голову, просматриваем отзывы, а при необходимости не ленимся звонить в магазин и задавать неудобные вопросы. Обязательно обращаем внимание на дату создания сайта. Если его сделали месяц назад — 99%, что перед вами очередной развод.

Финансовые пирамиды

Всегда стоит насторожиться, если вам предлагают оформить «выгодную» страховку или подписаться на товар в какой–нибудь конторе и при этом ненавязчиво рассказать об этом друзьям, не забыв записать номера их телефонов. Это типичный пример классической финансовой пирамиды. Забивайте название конторы в поисковик и читайте отзывы. Если нужен определённый товар или услуга, есть смысл обращаться только в проверенные фирмы, которые не нуждаются в зазывалах, собирающих клиентов по соцсетям.

Бизнес–тренинги

Ещё один сомнительный способ потратить деньги. Никогда не задумывались, почему проводится масса бизнес–тренингов, а количество богатых людей не увеличивается? Настоящий предприниматель вряд ли выйдет на сцену и расскажет о подводных камнях своего дела — конкуренты ему точно не нужны. Часто те, кто учит других строительству бизнеса с нуля, сами мало что имеют за душой. Практически все бизнес–тренеры обещают златые горы и реки, полные вина, а в своих соцсетях выставляют фото, на которых бросаются в глаза предметы лакшери–жизни — дорогие часы, авто, виллы и прочее. Узнать истинное лицо «богатея» просто — достаточно поискать его фамилию в списке миллионеров. И кстати, точно так же, как и в случае с ноунейм–магазинами, после внесения предоплаты или оплаты есть риск уйти в бан.

Онлайн–курсы

В интернете развелось множество онлайн–курсов, а вместе с этим и ушлых инфобизнесменов, которые обещают научить чему угодно, от вышивания крестиком до развития профессиональных навыков, которые позволят, например, реализоваться в бизнесе. При этом сам «учитель» может быть не в теме, но очень классно рассказывать о предмете по инструкциям из того же интернета. Спасёт от таких недонаставников мониторинг отзывов. Причём чем ярче и харизматичнее кажется педагог, тем больше вероятность того, что он обманщик.

Лжеблаготворительность

Один из самых наглых и беспринципных обманов. Почти каждый автоматом пересылал сообщения с подобным содержанием: «Маленькому Ване срочно нужна помощь! Врачи диагностировали серьёзное заболевание...» и так далее. Когда читаешь такую историю, рука невольно тянется к кошельку или лезет в онлайн–банк, чтобы перевести деньги на спасение ребёнка. Однако делаем паузу! Прежде чем пожертвовать даже небольшую сумму, стоит проверить достоверность объявления и реальность существования благотворительной организации. Мошенники очень любят маскироваться под благотворительные фонды и «кормить» их на свои честно заработанные не стоит.

Работа по заказу

Наверняка каждого, кто выполняет работу на заказ без предоплаты, «кидали» в чёрный список. Время и силы потрачены, а денег нет. Решить такую проблему можно двумя способами. Работать только по предоплате. Искать информацию об обманщике. Слухами земля полнится, и те, кто находится на вольных хлебах, однажды наткнувшись на такого недобросовестного заказчика, составляют свои чёрные списки. Доверять только страничке в соцсетях и фото не стоит.

В чём подвох?

Михаил Чернов, ведущий программы о мошенниках:

– Я по роду своей работы тесно сотрудничаю с правоохранительными органами. Знаю, что в Норильске ежедневно регистрируются заявления о мошенничестве. Последняя сводная цифра — норильчан обманули более чем на 100 миллионов рублей! Я считаю, что существуют две основные причины, почему вроде бы грамотные взрослые люди попадаются на эту удочку — банальная жадность и продвинутые технологии преступников. Пример: обеспеченный мужчина решил приобрести на известной интернет–площадке внедорожник. Обычная цена этого подержанного авто примерно 1 200 тысяч рублей. Преступники же предложили сумму в два раза меньше. И всё! Мозг покупателя отказывается понимать простую истину про «бесплатный сыр в мышеловке». И он переводит деньги довольным обманщикам. Последний герой, с которым я общался, — это человек, работающий в IT–сфере: даже его умудрились обмануть на 100 тысяч рублей. Главное — людям нужно изучать информацию, узнавать про новые схемы обмана. И обязательно делиться ими с родными и друзьями, чтобы как можно больше людей знали об уловках мошенников и не становились их жертвами.

Олег Карапиди, предприниматель:

– Современные мошенники — это не привычные уличные напёрсточники, а хорошо подготовленные специалисты. Людей иногда облапошивают, используя профессиональные навыки гипноза и даже секреты НЛП. Это позволяет обходить механизмы наработанной защиты обывателей, уже обжёгшихся на обманах. Не стоит забывать и о том, что современные IT–технологии и частое общение в мессенджерах приводят к тому, что память у людей постепенно укорачивается, и многие реально быстро

забывают о том, что недавно случилось с их соседями или близкими. Да и вера в собственную неуязвимость часто приводит к тому, что люди остаются у «разбитого корыта», думая, что обмануть мошенники могут только соседа, знакомого и прочих, но не их... К тому же многие граждане, особенно старшего поколения, так и не научились грамотно использовать современные гаджеты, и заморочить им голову, применяя технические термины, по сути, не составляет труда.

Андрей Курзин, пострадал от действий мошенника:

– В моём случае невозможно было предугадать, что я имею дело с преступником. Взяв кредит в одном из крупных российских банков, я, возвращая деньги, отдал их сотруднику — он заключил со мной договор на реструктуризацию платежа, как выяснилось позже, фиктивный. Как я мог догадаться, что кассовые справки, которые я получил при передаче денег в стенах финансового учреждения, липовые? И теперь банк требует от меня перечислить не попавшие в кассу денежные средства ещё раз... Я обратился в полицию, сотрудник банка находится под следствием, кстати, он обманул ещё нескольких клиентов, но долг по кредиту на мне так и висит. И меня возмущает, что банк не идёт навстречу — я же не виноват, что у них мошенник работал. Вот как быть в такой ситуации?

Алексей Макеев, монтажник:

– Легко стать жертвой мошенников, желая провернуть выгодную сделку. Если ставишь перед собой цель купить качественный и дорогой товар по бросовой цене, то в погоне за выгодой теряешь бдительность и попадаешь впросак. Я, например, видя на сайте объявлений слишком низкую цену, опасаясь подвоха, останавливаю свой выбор на более реальном предложении. Также я не доверяю сотрудникам банка, звонящим мне, — если есть какой–то вопрос или проблема, сам набираю номер, указанный на банковской карте, или иду в банк. Я вообще настороженно отношусь к телефонным разговорам с незнакомцами, меня сложно заинтересовать какой бы то ни было заманухой, поэтому, к счастью, в неприятные ситуации не попадал.

Анна Карлова, преподаватель:

– Мне кажется, что на уловки мошенников попадаются далеко не все. Хотя произойти это может с каждым. Почему? Как правило, люди ошибаются, если обманщику удалось позвонить в правильный момент, когда человек очень занят, сильно торопится, и у него просто нет времени сосредоточиться и подумать. В результате получается, что он второпях выдаёт важную информацию, которая позволяет мошеннику забрать средства с его карты. Хотя при других обстоятельствах он бы этого ни за что не сделал. Но, думаю, таким способом умного человека можно обмануть лишь однажды. Самая распространённая ошибка — это убеждённость в том, что с нами–то такого случиться просто не может: с кем угодно — да, со мной — нет. Ну и, конечно, важно, что мошенники постоянно совершенствуют методы обмана, придумывают что–то принципиально новое, о чём ещё никому не известно, и это даёт им возможность собрать свой «урожай».

Говорит эксперт

Поражает, что большинство жертв мошенников – это люди с высшим образованием, с неплохим доходом, занимающие серьёзные должности. Финансисты, бухгалтеры, инженерно-технические работники, руководители среднего звена, педагоги, медики. Роман Войцешко, начальник следственного отдела норильского ОМВД

– В разговорах с потерпевшими я почти всегда слышу, что они не знали и не думали, что могут стать жертвами мошенников и потерять деньги. Проблема в том, что люди не читают памятки; не обращают внимания на объявления и информацию на платёжных квитанциях; игнорируют публикации и репортажи в СМИ о способах совершения мошенничеств. Могу предположить, что люди во время звонка не осознают, к чему их склоняют. Как будто все случаи, о которых они слышали, происходят не в Норильске и не с их земляками, а с кем–то другим, в параллельном мире. Норильчане, вообще, очень доверчивые, а по материковским меркам – довольно зажиточные.

Мошенники — хорошие психологи. Они умело пользуются чужой слабостью и невнимательностью. В беседе с потенциальной жертвой они рассчитывают на эффект неожиданности. В своей речи не делают пауз, не дают человеку и слова вставить, говорят убедительно и с лёгким напором. Часто в беседе называют фамилию, имя, отчество собеседника, дату его рождения, даже озвучивают номер банковского счёта и сумму на нём. У потерпевшего возникает чувство, что ему действительно звонит представитель службы безопасности банка. Часто злоумышленники перезванивают с номеров, которые относятся к IP–телефонии и начинаются на 495, 499, а сами звонки повторяются с небольшой периодичностью. Чтобы избежать диалога с обманщиком, не отвечайте на вызовы с подозрительных номеров. Современные технологии позволяют преступникам дублировать номер своего телефона так, чтобы у абонента, которому они звонят, отображался номер якобы его банка.

При возникновении договорных отношений банка с клиентом, например при открытии счёта, выдаче дебетовой или кредитной карты, финансовое учреждение по закону гарантирует ему сохранность средств. Неправомерное списание денег с карт и счетов исключено. Если есть подозрение, что клиент банка пытается выполнить сомнительную операцию, кредитная организация вправе её приостановить, временно заблокировав карту. Поэтому в большинстве случаев злоумышленники просят снять наличные и внести их на другие счета.

Потерпевший нарушает договорные обязательства с банком, поскольку добровольно сообщает преступникам пароль, коды, устанавливает вирусные или прочие программы. Этого делать нельзя. Никто из пострадавших не может объяснить, что они понимают под фразой «резервный безопасный счёт», но деньги переводят. Подозрения, что это могут быть мошенники, возникают позже, но никто из пострадавших не торопится обратиться в банк.

Поражает и другое. Многие жертвы мошенников — люди с высшим образованием, часто с хорошим доходом, занимающие серьёзные должности: финансисты, бухгалтеры, инженерно–технические работники, руководители среднего звена, педагоги, медики. Среди них и те, кто на предприятиях проводит профилактическую работу, рассказывая о новых видах мошенничеств.

Был период, когда в городе за неделю преступники обманули нескольких работников рудника «Октябрьский». А ведь сотрудникам рассказывали о способах мошенничеств, предупреждали, что нельзя сообщать информацию о счетах и банковских картах, они расписывались в журнале, что прошли инструктаж. Случалось, преступники обращались к жертвам и во второй, и в третий раз.