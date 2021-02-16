Только что состоялось награждение участников благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей»

Социальные технологии проекта позволяют выявить формы общественных инициатив, способные вовлечь в деятельность новых участников и решить наиболее актуальные вопросы развития регионов. К этому можно отнести внедрение инновационных социальных технологий, развитие проектной деятельности, увеличение количества грамотных, профессионально разработанных проектов, направленных на решение социальных проблем региона. Всё это является главными целями благотворительной программы «Мир новых возможностей».

В этот раз грантовый фонд конкурса составил 154 миллиона рублей для проектов Норильска и Таймыра, Мончегорска и Печенгского района, Читы. От Норильска и Таймыра на конкурс было подано 208 заявок от 133 организаций, победителями признаны 54 проекта от 52 организаций. Они будут профинансированы «Норникелем» на общую сумму — 74 млн 950 тыс рублей.

Среди победителей — Алина Мальцева из центра «Урса» с программой создания мобильного консультационного центра, главной задачей которого является информационная поддержка дворовых коллективов и инициативных групп города, а также организации тематических событий по благоустройству территорий. Или Наталья Мороз из Норильской детской художественной школы предложила с проектом «Солнечный штрих», предполагающим создание социально-творческого инклюзивного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья для реабилитации, формирования навыков и творческого самовыражения. И еще более десятка проектов различной направленности.