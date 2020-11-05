МАУ ИЦ «Норильские новости»

Только по записи

Только по записи

Главная / Новости / Общество

Только по записи

МКУ «Управление социальной политики» напоминает.

Только по записи

Для ограничения распространения коронавирусной инфекции МКУ «Управление социальной политики» осуществляет приём граждан строго по предварительной записи.

Записаться на приём можно по телефону 43-71-95.

Фото из открытых источников
5 ноября в 15:45 580
Предварительная запись
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также