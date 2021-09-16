Только треть взрослого населения региона прошла полную вакцинацию

Между тем, ситуация с COVID-19 в регионе более-менее стабилизировалась. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составляет 3 826,7, коэффициент распространения инфекции - 0,94, суточный темп прироста - 0,32.

На днях прошла пресс-конференция, на которой медики отметили, что к зиме ожидается очередной подъём заболеваемости. И чтобы осенью регион не захватила четвёртая волна, жителям Красноярья посоветовали принять участие в прививочной кампании против коронавируса.

«Уже по третьей волне мы однозначно делаем вывод о том, что заражаются в основном невакцинированные. К тому же, те, кто привит, переносят болезнь в лёгкой или средней форме», - сообщил министр здравоохранения региона Борис Немик.

Он также полагает, что медикам не стоит терять бдительность:

«С учётом условной передышки сейчас необходимо ещё раз оценить ситуацию по ритмичности поставок и номенклатуре лекарств в амбулаториях и стационарах, по созданию необходимого запаса медицинского кислорода, чтобы не возникло никаких неожиданностей. Нужно быть во всеоружии, исходя из неизбежности очередной волны заболевания».