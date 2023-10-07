Только вперёд!

В Дудинском порту в течение недели находились большой противолодочный корабль «Вице–адмирал Кулаков», большой десантный корабль «Александр Отраковский» и спасательное буксирное судно «Алтай». Встречали эскадру в торжественной обстановке. Экипажи судов в составе более тысячи военнослужащих приветствовали хлебом–солью, северными танцами и песнями. По местным обычаям прибывших гостей вовлекли в церемонию загадывания желаний на завязанных ленточках.

– Снова встречаем в Дудинке корабли Северного флота. Несмотря на то что это уже восьмой визит, событие остаётся знаковым для жителей Таймыра. В этот период проводим множество спортивных соревнований, концертов и экскурсий, — отметил глава Таймырского Долгано–Ненецкого муниципального района Евгений Вершинин.

После состоялось рабочее совещание с командованием арктической группировки по вопросам пребывания кораблей Северного флота на Таймыре и знакомства с программой мероприятий.

На страже Арктики

По информации пресс–службы Северного флота, очередной поход начался 10 августа. Североморцы проводили учения по обороне островных и континентальных территорий России в Арктике, по обеспечению безопасности морского судоходства и других видов морской экономической деятельности России в Арктической зоне. Например, военнослужащие отрабатывали ликвидацию условных диверсантов, обнаруженных в районе мыса Челюскин. Ранее учебно–боевые мероприятия прошли у архипелагов Земля Франца–Иосифа, Новая Земля и Новосибирские острова, Северная Земля.

Переход от порта Диксон до Дудинки вверх по течению Енисея занял два дня. Корабли шли по речному фарватеру кильватерным строем во главе с БПК «Вице–адмирал Кулаков» со средней скоростью около 10 узлов. Средний морской танкер «Сергей Осипов» остался выполнять задачи на рейде порта Диксон.

За время арктического похода корабли и суда обеспечения Северного флота прошли более 8500 морских миль.

– Мы отрабатывали штатный комплекс задач по высадке десанта на необорудованное побережье и защите судоходства в Арктике. Впервые в этом году установили памятные знаки в честь русских первопроходцев на островах Беннетта и Генриетты архипелага Де–Лонга в Восточно–Сибирском море. Все поставленные задачи на трассе Северного морского пути выполнены! Последний пункт — пребывание на Таймыре, встречи с жителями, организация экскурсий, спортивных мероприятий, культурная программа, — рассказал заместитель командующего Северным флотом вице–адмирал Олег Голубев.

Успеть всё

Программа пребывания экипажей Северного флота получилась очень насыщенной. В день прибытия всех желающих принимали «Вице–адмирал Кулаков» и «Александр Отраковский». Моряк знакомили гостей с устройством судов, их историей, условиями жизни и быта. Только в первый день корабли успели посетить более 600 северян.

Значимым событием с участием военнослужащих, юнармейцев и жителей Таймыра стал памятный митинг и церемония возложения цветов в честь 81–й годовщины обороны Диксона. В Дудинке и Норильске с аншлагом прошли концерты ансамбля песни и пляски Краснознамённого, ордена Ушакова Северного флота.

Офицеры стали почётными гостями церемоний открытия и закрытия военно–спортивных игр «Арктика–2023», в которых приняли участие 110 человек в составе 11 команд. За победу боролись юнармейцы из Дудинки, Диксона, посёлка Носок, сёл Хатанга и Караул. В течение четырёх дней ребятам предстояло определить лучших в строевой подготовке, сборке–разборке автомата, работе с пожарной экипировкой, марш–броске и преодолении полосы препятствий. Переходящий кубок победителям, учащимся дудинской школы № 3, вручил командир отряда боевых кораблей командир 1–го ранга Станислав Варик.

Команды североморцев сразились с северянами в хоккей, футбол, волейбол и кёрлинг. Моряки также поддержали жителей Дудинки в акции «Своих не бросаем», устроенной в поддержку добровольцев — участников СВО и мобилизованных граждан района. В ходе благотворительного матча по хоккею с шайбой удалось собрать 580 660 рублей. Денежные средства передадут инициативной группе «Таймыр — воинам Донбасса» для закупки необходимого оборудования и снаряжения.

Также военнослужащие Северного флота провели уроки мужества в школах Дудинки и Норильска. Североморцы приняли участие и в церемонии открытия Школы юных исследователей «Великая Северная экспедиция. Дорогами первых. Таймыр». Мероприятие состоялось на базе местного краеведческого музея. Гостями стали более 70 молодых северян.

Североморцы выделили время на знакомство с Норильском — побывали на экскурсиях, узнали об истории города.

Незабываемые впечатления

Одним из важнейших событий для норильской и таймырской молодёжи стало посвящение в ряды юнармейцев, прошедшее на кораблях Северного флота. Этого события ребята всегда ждут с нетерпением, а моменты церемонии особо волнительны. Необычная и торжественная обстановка, участие настоящих героев–североморцев — всё это обеспечивает молодым патриотам незабываемые впечатления! Как отмечали школьники, они долго готовились, особенно отрабатывали строевую подготовку.

В этом году клятву верности юнармейскому движению приносили на борту БПК «Вице–адмирал Кулаков». Церемониалом руководили заместитель командующего флотом вице–адмирал Олег Голубев и старшие офицеры при участии начальника регионального штаба «Юнармии» по Красноярскому краю Дениса Побилата.

Юным северянам пожелали быть достойными продолжателями славных традиций служения Отечеству. Красные береты получили более 200 юношей и девушек.

– «Юнармия» — это не просто красивая форма, это состояние души. Вступление в ряды движения вы запомните на всю жизнь! Здесь вы получите навыки, которые позволят определиться с будущей профессией и закалить характер, — подчеркнул Денис Побилат.

С приветственным словом к собравшимся обратился и командир 1–го ранга Станислав Варик. Он выразил надежду, что новоиспечённые юнармейцы будут с честью выполнять задачи, которые ставят перед ними семья, школа и наставники.

– Вступление в ряды движения станет знаменательным событием и навсегда останется в ваших сердцах. Вы будете помнить этот ответственный момент! — поздравил юнармейцев офицер.

Среди новоиспечённых членов патриотического движения были 25 молодых норильчан. Представители «Юнармии» появились в школах № 3, 9, 13, 16, 17, 31 и лицее № 3. После церемонии для ребят провели экскурсию по кораблю и организовали чаепитие.

В захватывающее приключение отправились 23 юнармейца из Дудинки и Диксона. Оказаться в их числе было непросто — выбирали самых активных и ответственных. Как рассказали в пресс–службе Северного флота, в течение двух дней школьники проходили ознакомительную практику на борту БПК «Вице-адмирал Кулаков» на переходе от порта Диксон до Дудинки. Ребята жили в кубриках личного состава одной из боевых частей судна, питались в кают–компании.

Школьники вместе с военными моряками участвовали в построениях, учились обслуживать боевую технику, убираться в корабельных помещениях и на верхней палубе. Североморцы познакомили юнармейцев с историей своего корабля и Северного флота, проводили с ними занятия и экскурсии.

Солёная традиция

Завершение практики ознаменовала церемония посвящения в моряки–противолодочники. По традиции все, кто впервые выходят в море, должны выпить солёную забортную воду из корабельного плафона. Командир корабля «Вице–адмирал Кулаков» вручил каждому юнармейцу свидетельство о присвоении почётного звания «Воин–североморец». Встречи с молодёжью — очень важная часть патриотической деятельности военнослужащих Северного флота. В ходе ежегодных арктических походов североморцы обязательно встречаются с подрастающим поколением, организуя для них посещение боевых кораблей. В следующем году Таймыр вновь будет ждать дорогих гостей в Дудинском порту. А пока — попутного ветра и семь футов под килем!

Фото Владимира МАКУШКИНА и пресс–службы Северного флота