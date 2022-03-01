В Норильске определен участок под строительство кампуса для университета

Здание будет построено к 2025-2026 годам силами «Норникеля» и на дополнительные средства, выделяемые компанией сверх инвестиций в рамках комплексного плана развития города. Кампус строится в интересах компании. Заполярный государственный университет исторически является основной площадкой, которая готовит специалистов для работы на предприятиях Норильского дивизиона. Появление общежития позволит вузу и компании увеличить приток будущих кадров на территорию за счет иногородних студентов и преподавателей. Учитывая это, «Норникель» берет на себя обязательства по строительству объекта. При этом вопрос был вынесен на общее обсуждение, в котором приняли участие представители компании, правительства края, министерств здравоохранения и образования региона, поскольку для строительства общежития потребуется перераспределение смежных земельных участков, принадлежащих краевым объектам – городской детской больнице и Норильскому техникуму промышленных технологий и сервиса.

Сергей Ткаченко, заместитель директора ЗФ «Норникеля» по развитию активов, подчеркнул, что компания будет управлять новым зданием, содержать территорию рядом с ним, заниматься снегоочисткой и другими мероприятиями, связанными с благоустройством, которые сегодня краевым владельцам обсуждаемых участков не под силу в полном объеме. Руководителей учреждений это устраивает, поэтому они максимально готовы отдать земли для строительства объекта.

Заместитель руководителя Агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края Валерий Калмыков высказался за передачу земельных участков под строительство общежития для ЗГУ и предложил уже отработанный вариант перераспределения земли. И в министерстве образования поддержали передачу необходимой части территории техникума под строительство кампуса для ЗГУ. В свою очередь представители краевого минздрава на совещании подняли ряд вопросов: как скажется стройка на естественном освещении детской больницы, не будут ли затронуты во время работ коммунальные и инженерные сети учреждения и сохранятся ли подъездные пути к объекту. Главный врач детской больницы Норильска Игорь Зайчик сообщил, что эти вопросы совместно с компанией проработаны.

«Ещё до начала строительства будут чётко сформированы и благоустроены подъездные пути как для машин экстренных служб, так и для технологического транспорта. Кроме того, будет отведена общая зона под складирование снега для трех зданий. Инженерных сетей больницы стройка не коснётся, поскольку они располагаются с другой стороны здания», - прокомментировал Игорь Зайчик.

Минздрав рекомендовал проектной команде всё же более тщательно продумать освещение соседних зданий и больницы. А также согласовать режим строительных работ, чтобы не было шума в часы сна пациентов. Кроме того, было рекомендовано дополнительно проработать вопрос соблюдения чистоты и порядка на площадке, чтобы территория больницы не испытывала проблем со строительным мусором. Также в министерстве здравоохранения попросили еще раз четко продумать оперативный доступ к медучреждению во время стройки.

«Министерство здравоохранения не против перераспределения участка под кампус, если все пожелания будут учтены, запротоколированы и задокументированы», - подытожил заместитель руководителя краевого минздрава Михаил Родиков.

По результатам обмена мнениями собравшиеся приняли единогласное решение о выделении необходимой земли под строительство современного общежития для самого северного вуза России. Итог совещания подвел зампред правительства края Сергей Козупица. Он заявил о необходимости составить протокол о взаимных обязательствах сторон, озвученных на совещании, и поручил краевому агентству госимущества вместе с муниципалитетом и компанией выработать самый оперативный вариант перераспределения земли под строительство.

После определения подходящего варианта передачи земли под строительство кампуса ЗГУ к обсуждению темы вернутся. А тем временем компания «Норникель» с учётом всех пожеланий дополнительно проработает проект и начнет подготовку к стройке - предстоит оформление земли и получение разрешения на изыскания.