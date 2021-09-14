Тонкая настройка системы

Форум социальных инициатив – это мероприятие международного уровня, на котором ведущие российские и мировые эксперты обсуждают инновации в социальной сфере, современные способы решения проблем. В форуме принимают участие гости из 13 зарубежных стран. Первопроходцы делятся советами и опытом.

В обсуждении участвовали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашкин, мэр Москвы Сергей Собянин, сенаторы, чиновники федерального уровня, губернаторы, деятели культуры и журналисты, отечественные и иностранные ученые, футурологи, писатели, культурологи, музыканты. Приветствия в адрес участников форума передал президент России Владимир Путин.

Главной задачей мероприятия его организаторы называют выработку инновационных подходов в социальной сфере. Страну и Красноярский край, в частности, ждёт обновление социальной инфраструктуры, ремонт и реконструкция социальных объектов, модернизация первичного медицинского звена, создание информационной системы сопровождения для тех, кто пользуется медицинскими услугами, большая работа над системой реабилитации больных.

Акценты расставлены

Спикер законодательного собрания Красноярского края принял участие в пленарном заседании и работе нескольких секций Форума социальных инноваций.

- Регионы провели очень серьёзные преобразования в системе здравоохранения и социальной политики, - отметил Дмитрий Свиридов. - Эти структуры в период пандемии показали очень эффективную работу. И сегодня в Москве происходит обмен опытом на всех рабочих площадках. Говорится о том, как улучшить систему социальной поддержки, подкрепить и поддержать её; как сделать так, чтобы она работала стабильно в условиях, когда нет возможности значительно увеличить бюджеты в этой области.

На форуме было озвучено множество предложений, способных привести к результатам, которые почувствуют люди, нуждающиеся в помощи. Я посетил несколько площадок, одна из них - «Социальные аспекты в инфраструктурных проектах». Речь на ней шла о том, что государство в лице регионов должно выстроить понятные качественные отношения с обществом, некоммерческими организациями. Акцент был сделан на государственно-частном партнёрстве, поскольку в этом плане есть значительный резерв, который в нашей стране пока ещё не используется в той же мере, как в ряде других стран мира. Если говорить о том эффекте, который дают социальные предприятия в экономиках западных государств, то это порядка – 40-50%. В Российской Федерации этот показатель, к сожалению, пока находится на уровне 5%. Поэтому нам есть к чему стремиться.

Красноярский край уже имеет опыт создания проектов, основанных на государственно-частном партнёрстве, и не только на федеральном и региональном уровнях. Это касается и муниципалитетов - я говорю о муниципальных комплексных проектах развития. Тем не менее здесь требуется дополнительная государственная поддержка - в виде льгот и соответствующих преференций, в виде гарантий для бизнеса, который идёт в сферу предоставления социальных услуг - в ту сферу, где государство в нашей стране играет ведущую роль, а часть предприятий, предпринимателей некоторым образом сдерживают себя в плане принятия решений.

Формы государственно-частного партнёрства могут быть разными: лизинг, концессия, франшиза. Например, во время пандемии, когда возникла потребность тестирования большого числа людей на коронавирус, сразу появились лаборатории, работающие по франшизе, которые оказывали эти услуги. Эти формы останутся жить и тогда, когда пандемия окончательно уйдёт, предоставляя качественные услуги населению.

По мнению Дмитрия Свиридова, государству необходимо обратить внимание и на вопросы, связанные с обеспечением инфраструктуры при строительстве нового жилья. До 2030 года в России планируется возвести миллион квадратных метров жилья. И новые дома будут нуждаться в социальной инфраструктуре – школах, детских садах, поликлиниках, благоустройстве. Между тем в Красноярском крае частно-государственное партнёрство приносит свои плоды. В муниципальных комплексных проектах развития на один рубль, вложенный государством в модернизацию инфраструктуры, приходятся три рубля местных предприятий, вложенные в инвестиционные проекты. Это даёт новые рабочие места, оживляет экономику и повышает налоговые отчисления.

Обращение по адресу

На площадке «Адресная социальная помощь», в работе которой также принял участие Дмитрий Свиридов, речь шла об усовершенствовании системы социальной помощи населению:

- Главный тезис состоит в том, что заявительный характер социальной поддержки уже устарел. В перспективе необходимо создать условия, при которых людей, нуждающихся в помощи, проактивно оповещали о том, какие льготы им положены, и автоматически начисляли им выплаты. Сейчас все необходимые цифровые платформы готовятся к вводу в строй. Я думаю, что уже в 2023-2024 году они начнут работу.

На сегодняшний день в регионах действуют порядка 30 000 различных мер социальной поддержки, и это значительно усложняет работу системы социальной помощи. Наше предложение – привести основную часть мер социальной поддержки к некому единообразию. Но это не ограничит регионы в своих решениях, которые они принимают в зависимости от территории. Определённый неснижаемый пакет социальной поддержки, который будет неизменен для всей страны. Подчеркну, что желание унифицировать систему соцзащиты, сделать её понятной и удобной существует и на федеральном, и на региональном уровнях.

Также на форуме прошло обсуждение предоставления мер социальной защиты на сельских территориях. По словам Дмитрия Свиридова, для Красноярского края это очень актуально:

- Регион показывает значительные результаты в работе сельскохозяйственного комплекса, и аграрное производство занимает существенную долю в экономике края. Поэтому сегодня, при солидной финансовой поддержке агрокомплекса, мы смогли добиться значительных успехов. Но при этом мы должны помнить, что человек, который трудится на селе, достоин высокого качества жизни, включая благоустройство и наличие развитой социальной инфраструктуры. В этом направлении социальная политика должна работать таким образом, чтобы люди хотели остаться и продолжить работать на селе. Речь идёт, в числе прочего, о помощи в воспитании детей, получении ими качественного образования и медицинских услуг, и о многом другом.

Вниманию участников были представлены итоговые рекомендации IV Форума социальных инноваций регионов. Среди них – предложения Совету Федерации по внесению изменений в целый ряд важных социальных законов, в том числе в закон о лекарственных средствах и Трудовой кодекс, а также предложения правительству России по модернизации первичного звена здравоохранения, разработке нового общероссийский стандарта первичной медпомощи, создании единой системы специализированной медицинской реабилитации граждан, совершенствованию закона о занятости, доработке единой государственной информационной системы социального обеспечения и так далее.