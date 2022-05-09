На площади Памяти Героев прошла торжественная церемония в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Ленинский проспект заполнили участники шествия с фотографиями родных и близких, внёсших свой вклад в Великую Победу. Конечной точкой маршрута стал мемориальный комплекс «Вечный огонь», где уже выстроились парадные расчеты.

Глава Норильска Дмитрий Карасев поздравил горожан с одним из самых главных праздников страны: «Это праздник воли и мужества. День скорби по людям, не пожалевшим жизни ради мира и спокойствия на родной земле. 9 мая в календаре каждой российской семьи – не просто дата. Это возможность ещё раз выразить уважение к подвигу родных и близких, которые мужественно сражались в рядах Красной армии и победили. Имена этих людей навеки вписаны в историю нашей страны. Их мы видим сегодня и в составе «Бессмертного полка», который Норильск поддерживает наравне с другими городами России.

Мы преклоняемся перед подвигом защитников нашей Родины и говорим спасибо ветеранам за их силу и стойкость, железную волю и неисчерпаемую веру в своё Отечество. Наш город внёс неоценимый вклад в Победу над захватчиками, выработав в людях черты характера, присущие норильчанам по сей день: трудолюбие, жизнеспособность, умение поддержать и вместе стремиться к намеченным целям. Я искренне желаю всем нам, чтобы уроки Великой Отечественной войны никогда не повторились. Чтобы небо над головой было мирным, а близкие люди всегда оставались рядом. Здоровья и счастья вам, норильчане, С Днем Великой Победы!».

Также глава Норильска возложил венок к могилам советских солдат на городском кладбище. Эта традиция не прерывается, несмотря ни на какие ограничения, сохраняется она и сейчас.

Город тем временем приступил к празднованию. На улицах развернулось сразу несколько пунктов военно-полевой кухни. На Комсомольской площади началась концертная программа «Салют Победы». На Театральной площади также звучали поздравления для норильчан. В кинокомплексе «Родина» бесплатно показали художественный фильм «Чтобы помнили» и провели фестиваль военного кино «Фронтовая кинопередвижка», а музей Норильска гостеприимно открыл двери, приглашая на «Полковой блиндаж».

Спортсмены города совершили праздничный легкоатлетический пробег. Курсируя между площадями Комсомольская и Театральная, они преодолели маршрут в 1945 метров.