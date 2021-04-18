Торжество со вкусом

Помню свой выпускной, будто это было вчера: как я измучила маму поисками «того самого» платья, как убеждала её, что каблуки высотой 15 см — самое то, и за всю ночь я совсем не устану (а потом просто скинула их и отплясывала босиком), как мы с подружками бегали после школы по магазинам бижутерии и выбирали себе подходящие колье, подвески, серёжки и ожерелья. Да, это, несомненно, одно из самых ярких воспоминаний. А чтобы выпускной прошёл как надо, и на фотографии потом хотелось смотреть вновь и вновь, а не прятать их подальше от посторонних глаз, к подготовке надо отнестись максимально ответственно.

Для самых утончённых

По советам экспертов, в 2021 году лучше всего выбирать не пышные наряды для выпускного вечера, а те, что удачно подчеркнут достоинства фигуры, но при этом не будут вычурными или вульгарными. Это могут быть платья в греческом стиле, А–силуэта, а также изящные платья модели «русалка». Длина может быть любой: до колен, миди или в пол. Оттенки в тренде будут самые разнообразные, однако предпочтение мастера вечерних шедевров отдают бирюзовому цвету, черному, серому и синему, цвету красного вина, белому и бордо. В почёте будут и все оттенки пастельной гаммы. В этом году стилисты рекомендуют выбирать лаконичные наряды с небольшим ярким акцентом. Избегайте больших вырезов, разрезов и декольте. Если говорить о тканях, то сейчас платья для выпускного шьют из легких, струящихся фактур, кружева, используя яркие запоминающиеся узоры и элементы, которые делают образ обворожительным, а выпускницу — принцессой. Популярными остаются в сезоне 2021–2022 вечерние наряды с цветочным принтом. Если вы ищете более оригинальный наряд на выпускной, можно присмотреться к модным вариантам, изящно прикрывающим руки. Речь идёт о приталенных моделях с длинным рукавом. Сами рукава могут быть прозрачными, кружевными или расшитыми бусинами. Ещё один тренд, полюбившийся многим девушкам, сегодня вовсю используют в вечерних туалетах — обнажённые плечи в сочетании с пышным подолом и изящным корсетом. Смотрится невероятно красиво и стильно.

Стремительно начали набирать популярность чёрные наряды. Раньше многие недооценивали этот цвет и считали неподходящим для праздника, однако тенденции меняются. Выбирая чёрный цвет, присмотритесь к длинным платьям с корсетом. Самые модные модели — комбинированные наряды из прозрачных материалов. Классический корсет и пышная юбочка до колен — актуальны и по сей день. К тому же, подобное платье очень удобное, но при этом изящное и красивое. Изюминкой образа может стать прозрачный корсет из мягкой евросетки, расшитый шикарной объёмной вышивкой или стразами. Подобный декор также можно использовать для украшения рукавов, подола платья. Скромные, но при этом такие очаровательные и оригинальные платья в стиле ретро могут стать достойной альтернативой. Отрезной фасон по линии талии, высокий ворот с завязкой, длинные рукава, кружево, отделка зоны декольте, оборки и пуговицы — вот, что характерно для подобных нарядов.

Для самых брутальных

Хоть и говорят, что парням проще подобрать костюм, нежели девушкам платье, это не совсем так. Зачастую дамы хорошо разбираются в моде, и подобрать себе подходящее одеяние не составляет труда, чего не скажешь о юношах.

В современном мире большой выбор мужских костюмов, однако самым популярным по сей день является классический, строгий вариант. Он же и самый практичный, потому что после выпускного он пригодится ещё много раз. Сделать его более ярким помогут интересные текстуры и аксессуары, например, можно использовать галстук или бабочку ярких цветов.

Также очень распространён повседневный стиль. Этот стиль не предполагает рамок и жёстких ограничений, здесь вы вольны выбрать пиджак или рубашку поярче. Именно в этом случае можно экспериментировать.

Есть два вида комплектации костюмов: двойка и тройка. Первый — состоит из пиджака и брюк, второй — дополняется жилетом. Костюм «тройка» подойдёт парню, любящему аккуратно и ненавязчиво выделиться из толпы. Каждый компонент хорошо смотрится и по отдельности, поэтому такой костюм еще и многофункциональный. При выборе ткани можно поиграть с текстурами и цветами, главное, не переборщить.

Молодым людям, привыкшим удивлять и быть в центре внимания, не обойтись на выпускном без фрака или смокинга в чёрном цвете. Металлизированные тона коричневого, бежевого и синего также отлично подчеркнут оригинальность и торжественность этих предметов гардероба.

Очень важный момент — выбор рубашки, потому что она должна гармонично сочетаться с костюмом и подчёркивать его . Беспроигрышный вариант — классическая белая, но если у вас светлый костюм, отлично будет смотреться и чёрная, синяя или даже в пастельных тонах. К чёрному и серому костюму, помимо белой, подойдёт нежно–голубая или розовая рубашка. Оригинальным и стильным дополнением к серому костюму станет фиолетовая или чёрная рубашка. Подчеркнуть свежесть и загадочность насыщенно–синего костюма поможет рубашка оттенка айвори, нежно–розового и голубого. Для тех, кто не боится ярких сочетаний можно использовать рубашку с принтами и в ярких цветах, например, в изумрудном или лазурном. Однако какого бы цвета рубашку вы ни выбрали, помните, она не должна просвечивать.

Случается, что верх и низ костюма из–за особенностей фигуры сидят по–разному. Например, брюки приходятся в пору, а вот пиджак словно снят с чужого плеча. В этом случае не стоит забывать, что в современных магазинах вам всегда могут собрать комплект из верха и низа разных размеров. Если же своеобразность силуэта не даёт подобрать подходящий вариант, отправляйтесь в ателье, там создадут именно вашу модель.

Длина брюк — важнейший элемент образа. Классический их вариант должен доходить до середины каблука, в современных же моделях брюки доходят до щиколоток.

Обувь должна быть в тон костюма или аксессуаров, не стоит делать цветовой акцент именно на ней, так как это переместит всё внимание на ноги. Аксессуары разнообразят и дополнят образ, закончат его. Необходимым, по-моему мнению, является галстук или бабочка, с их помощью можно сделать интересный акцент. Красивые часы помогут выглядеть дорого и строго. И, конечно, запонки — маленькие, но такие важные, они закончат образ и сделают его более выразительным.

Что такое выпускной?

Говорят эксперты

Приступать к выбору причёски и макияжа для выпускного бала следует только после того, как вы определитесь с платьем. Ведь это основа будущего образа. Очень важно, чтобы конечный результат был гармоничным, и ничто не перетягивало на себя внимание. Ольга Карасева, художник–модельер по причёскам Василина Тимчишина, визажист

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Выпускной вечер — это прекрасная традиция, и большинство выпускниц воспринимают это мероприятие как возможность почувствовать себя звездой вечера. Кто их осудит? Вот только при подготовке не стоит забывать о чувстве меры.

Сейчас в моде всё натуральное, неброское. Рекомендую, девочкам выбирать лёгкие причёски и не заморачиваться с буклями, ведь они визуально прибавляют возраст, а юным красавицам это ни к чему. Выбирайте греческую косу, сёрф–локоны, голливудскую волну, все виды пучков. Можно сделать причёску–трансформер. В начале вечера это будет коса или пучок, а после избавления от шпилек — локоны. Неизменно в моде остаются хвосты: высокий либо низкий. Для более экстравагантных особ подойдут неклассические варианты, например, укладка в виде розы. Однако этот цветок должен располагаться не по центру головы, а внизу сбоку.

К сожалению, не всегда у девочек получается попасть к мастеру. И в этом случае я рекомендую не ставить экспериментов в день выпускного бала. Лучше просто помыть голову и сделать укладку утюжком. Если можете делать локоны — замечательно, если нет, то просто выпрямите волосы, и этого уже будет достаточно.

Что касается макияжа, здесь тоже в моде лёгкость и естественность. Безусловно, смоки айз, стрелки и красные губы — актуальная классика на все времена. Но не каждая девочка сможет носить такой яркий образ, к тому же главное украшение выпускниц — их юность. Если девушка будет наносить макияж сама, важно помнить несколько простых правил. Правильно оформленные брови — уже половина успеха. Вторая половина — это тон лица. Наносить тональную основу надо обязательно спонжем, ни в коем случае не пальцами, иначе коррекция ляжет пятнами. Важно соблюдать контраст света и теней. Лицо должно быть рельефным, но когда мы наносим тональное средство, то лишаем его объёма, поэтому необходима коррекция.

Итак, первым делом следует пройтись по лицу мягким пилингом на фруктовых кислотах, убрать шелушения, потом увлажнить кожу базой (подойдёт любой крем) или тонером и только после этого нанести тон. Не забудьте подсветить выпуклые места хайлайтером, скулы затемнить румянами или корректирующими средствами. Чтобы хорошо выглядеть не только в жизни, но и на фотографиях, выбирайте BB–крема в качестве тонирующего средства. В них содержатся светоотражающие частицы, которые улавливает фотоаппарат. Можно использовать накладные ресницы, но чтобы они выглядели натуральней, лучше использовать пучки. Если кожа лица в Т–зоне склонна к жирности, желательно иметь при себе матирующие салфетки. Не забывайте, что шея — продолжение лица, нанесите немного тонального средства и на неё. Также не будет лишним добавить немного хайлайтера на ушки, чтобы в анфас всё тоже смотрелось гармонично — блестела и скула, и ушко. И самое главное, что нужно помнить: акцентировать внимание следует на чём–то одном — на глазах или на губах.

Подумаем вместе

Олег Железных, IT–специалист:

– Это одно из самых яркий событий моей юности. Именно в тот вечер я сделал две вещи, о которых давно мечтал. Во–первых, поцеловал девушку, в которую был тайно влюблён с девятого класса, и выяснил, что и я ей нравился всё это время. А во–вторых, высказал всё, что думаю, троице местных хулиганов, которые третировали меня чуть ли не с седьмого класса, а главному инициатору этой затяжной травли от души дал в глаз. Дело в том, что в школе я был ботаником — одним из тех, кто хорошо учится, но плохо находит общий язык с коллективом и своими сверстниками. А накануне выпускного пришло осознание того, что впереди — совершенно новая жизнь и весь мир, и это дало мне невероятную смелость совершить то, что давно хотел. И это было чертовски приятно.

Дмитрий Малышев, инженер:

– Для меня это отправная точка довольно длительного периода безбашенного веселья студенческой жизни. Именно на выпускном я твёрдо решил, что буду поступать в Сибирский федеральный университет. Точнее, тогда мы, обсуждая будущее в компании одноклассников, вчетвером с друзьями пришли к выводу, что нужно выбирать один вуз и подальше от родителей. Не случись этой затянувшейся до рассвета беседы на берегу озера Долгого, я бы почти наверняка поступил в какое–нибудь учебное заведение в Норильске. И, как следствие, не стал бы заядлым туристом и альпинистом, не встретил бы будущую жену и потерял бы связь с друзьями детства. Ребята, конечно, разъехались после окончания «вышки» по всей России, но до сих пор мы поддерживаем связь, а отпуск частенько проводим семьями. В общем, спасибо выпускному — он определил мою дальнейшую жизнь.

Наталья, в 2003 году окончила школу в Томске:

– Для меня это трепетное и волнующее событие, когда ты понимаешь, что начинается новая, взрослая жизнь. К выпускному вечеру я начала готовиться за месяц. У меня были платье цвета «шампань», короткая стрижка — в общем, я осталась довольна собой. Праздник мы сначала отмечали в школе: была торжественная линейка, потом запускали вместе с учителями воздушные шары в небо. А затем всем классом поехали в загородный дом к однокласснику. Интересно, что к моменту выпуска у нас в классе образовались две влюблённые пары. После школы они поженились, и до сих пор счастливы в браке. И это здорово! Ну а сыну моему ещё далеко до выпускного, он учится в первом классе.

Ксения Фомина, воспитатель:

– Только на выпускном я осознала, что жизнь моя в корне изменится. У меня было четыре подруги. Мы были не разлей вода, но так сложилось, что все поступили в вузы разных городов. И вот только на выпускном мы до конца поняли, что, возможно, больше никогда не увидимся. Наверное, в тот момент я попрощалась с детством, а самое главное — с друзьями детства.

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Ирина Лакаткина, продавец:

– Мне выпускной запомнился тем, что я впервые в жизни встретила рассвет с любимым человеком. Это был мой одноклассник, который потом стал моим мужем. Школу мы окончили в 1985–м, в ту пору не принято было снимать банкетные залы или рестораны. Скромно посидев в школе, под утро мы всем классом пошли встречать рассвет. Путь наш лежал по железной дороге. Мы отстали от одноклассников, потому что я была на высоких каблуках, не просто в такой обуви шагать по рельсам. Я устала, расстроилась, что мы окончательно отстали от группы, и уселась прямо на землю.

Перепачкав своё белоснежное платье, которое мама с таким трудом достала, ещё больше огорчилась. Но эту ночь я всё равно всегда вспоминаю с трепетом и улыбкой.