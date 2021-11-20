Традиция такая

Акция проводится с 2015 года Русским географическим обществом (РГО) по инициативе председателя попечительского Совета общества и Президента Российской Федерации В. В. Путина.

Первые два года испытать себя могли только россияне. А в 2017 году диктант стал международным: его написали в 25 странах мира на 2224 площадках. Участие в акции приняли более 260 тысяч человек.

В 2020 году был разработан новый современный дизайн онлайн–версии диктанта на сайте РГО, тогда участие приняли более 200 тыс. человек. Тогда же задания впервые были переведены на 10 языков: английский, французский, немецкий, испанский, арабский, итальянский, португальский, китайский, турецкий и хинди.

Организовать пункт проведения геодиктаната могут любые российские и зарубежные организации. Сейчас в основном это школы, университеты, библиотеки, музеи, национальные парки и другие. Среди самых необычных площадок — атомный плавучий энергоблок «Академик Ломоносов», поезд из Нижнего Новгорода в Москву, корабль–музей «Крейсер «Аврора», Центр управления полётами, нефтедобывающие платформы в Каспийском море и Катунский биосферный заповедник.

В нашем городе площадкой для прохождения диктанта выступает Музей Норильска, который присоединился к акции в 2016 году. В этом году задания зачитывал Андрей Воронов, председатель комиссии по туризму Норильского отделения Русского географического общества, директор спортивной школы № 2.

– Мы выбрали очный формат написания географического диктанта, но при этом ограничили количество участников на площадке до 30 человек, — рассказала о тонкостях проведения акции заведующая отделом культурно–образовательной работы музея Норильска Лидия Щипко. — Пришло чуть меньшее количество людей, чем мы ожидали, но всё равно мероприятие состоялось. Сам диктант в первую очередь даёт новые знания. Получаешь представление о том, насколько хорошо ты знаешь свою страну — её историю и географию. С каждым последующим диктантом хочется участвовать снова и снова — затягивает.

Диктанту предшествовала интеллектуальная разминка. Затем участникам акции традиционно было предложено 40 вопросов на логику, смекалку и общую эрудицию: 10 общих и 30 более сложных. Например, нужно было определить, на какой широте лежат Москва и Красноярск, ответить, на какой реке расположена Угличская ГЭС, что такое «сибирский разговор» и где найти «горный лён».

Почти 60% вопросов в этом году придуманы участниками конкурса РГО «Напиши свой вопрос для «Географического диктанта».

– География, наряду с русским языком и историей, является важнейшей областью знаний для любого россиянина. Создавая вопрос для геодиктанта, ты приобретаешь познавательный опыт. Это как минимум очень интересно, — отметила автор одного из вопросов, учитель географии из Великого Новгорода Тамара Иванова.

Напомним, что результаты будут доступны с 6 декабря на сайте акции dictant.rgo.ru. Написать диктант онлайн можно до 14.00 24 ноября (по московскому времени). Регистрация для этого не нужна, а результат будет известен сразу после ответа на последний вопрос.