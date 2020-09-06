Традиционная победа

Проект управления общего и дошкольного образования администрации Норильска занял третье место в номинации «Лучший проект отраслевого бюджета для граждан» ежегодного всероссийского конкурса проектов по представлению бюджета для граждан. Разработчики представили скрайб–презентацию бюджета отрасли «Образование». С помощью простых картинок и рисованных образов авторы визуализировали сложные бюджетные цифры.

Норильск постоянно участвует и занимает призовые места в федеральных и региональных этапах конкурса «Бюджет для граждан».

Конкурс проводится при поддержке Министерства финансов РФ с 2014 года. Он проходит в два тура отдельно среди физических и юридических лиц. За семь лет Красноярский край представил более 30 конкурсных работ.