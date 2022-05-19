Трансляции марафона «Новые горизонты» посмотрели более 70 млн человек

В рамках марафона работают пять дискуссионных площадок. С участниками уже пообщались пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заместители председателя правительства Юрий Борисов, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова и глава МИД Сергей Лавров. Также на марафоне выступили детский омбудсмен Мария Львова-Белова, гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелёва, народный артист РФ, депутат Госдумы Дмитрий Певцов и многие другие известные личности.

Среди обсуждаемых тем — патриотизм, добровольчество, финансовый суверенитет страны, импортозамещение и тренды мировой экономики. Одним из ярких событий марафона «Новые горизонты» в Москве стал финал первых всероссийских просветительских игр для старшеклассников. Команду Красноярского края представляет сборная школьников из Норильска, Лесосибирска, Минусинска и Красноярска. Результаты выступления сибиряков станут известны вечером 19 мая.

Федеральный марафон «Новые горизонты» — это более 220 часов просветительского контента и более 200 лекторов и наставников — выдающиеся государственные и общественные деятели, лидеры бизнеса, науки, культуры, спорта.

Ознакомиться с программой марафона, а также посмотреть трансляцию событий можно на сайте.