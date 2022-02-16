Транспортные полицейские изъяли у норильчанина синтетический наркотик - ЛСД

Сотрудники транспортной полиции задержали мужчину в почтовом отделении в момент получения им письма из Москвы. В конверте находилась якобы деловая корреспонденция, в которой были замаскированы так называемые «марки». Криминалистическое исследование показало, что небольшие бумажные отрезки пропитаны психоактивным веществом ЛСД, оборот которого на территории Российской Федерации запрещён. Его масса составила 0,07 грамма, что является крупным размером.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. За незаконное приобретение и хранение наркотического средства в крупном размере подозреваемому грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.