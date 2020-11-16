Транспортные полицейские пресекают нарушения антитабачного законодательства
Транспортные полицейские пресекают нарушения антитабачного законодательства
Всего за 2020 год сотрудники Таймырского линейного отдела (ЛО) МВД России выявили около 300 нарушений на объектах транспортной инфраструктуры.
По части 1 статьи 6.24 КоАП РФ «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах» составлены протоколы в отношение 171 гражданина. Нарушителям выписан административный штраф в размере от 500 до 1500 рублей. Общая сумма наложенных штрафов составила 86 тысяч рублей.
Более 100 пассажирам напомнили о запрете курения в местах, указанных в части 1 статьи 12 ФЗ № 15-ФЗ от 23.02.2013 года «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». А именно: на расстоянии менее 15 метров от входов в железнодорожные вокзалы, автовокзалы, аэропорты, морские и речные порты, а также внутри зданий транспортной инфраструктуры. Запрет на курение на воздушных и морских судах, в поездах дальнего следования.
В случае невыполнения установленных правил поведения представитель перевозчика может отказать пассажиру в дальнейшей поездке, а нарушитель будет обязан возместить возможный ущерб и убытки транспортной компании.