Транспортные полицейские пресекают нарушения антитабачного законодательства

По части 1 статьи 6.24 КоАП РФ «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах» составлены протоколы в отношение 171 гражданина. Нарушителям выписан административный штраф в размере от 500 до 1500 рублей. Общая сумма наложенных штрафов составила 86 тысяч рублей.

Более 100 пассажирам напомнили о запрете курения в местах, указанных в части 1 статьи 12 ФЗ № 15-ФЗ от 23.02.2013 года «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». А именно: на расстоянии менее 15 метров от входов в железнодорожные вокзалы, автовокзалы, аэропорты, морские и речные порты, а также внутри зданий транспортной инфраструктуры. Запрет на курение на воздушных и морских судах, в поездах дальнего следования.

В случае невыполнения установленных правил поведения представитель перевозчика может отказать пассажиру в дальнейшей поездке, а нарушитель будет обязан возместить возможный ущерб и убытки транспортной компании.