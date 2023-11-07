Транспортные полицейские проверили более 800 пассажиров

Вместе со служебно-разыскными собаками они проинспектировали 15 машин, пять рейсов и 832 пассажира. В отношении правонарушителей были составлены административные протоколы по ст. 12.19 (Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведённых для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов), а также ст. 12.1 (Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке) КоАП РФ.

Подводя итоги, начальник Таймырского ЛО

МВД России Дмитрий Такчинаков отметил, что данные мероприятия будут носить постоянный характер.