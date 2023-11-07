МАУ ИЦ «Норильские новости»

Транспортные полицейские проверили более 800 пассажиров

Транспортные полицейские проверили более 800 пассажиров

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Транспортные полицейские проверили более 800 пассажиров

В рамках профилактических мероприятий сотрудники Таймырского линейного отдела МВД России совместно с госавтоинспекторами проверили пассажиров на привокзальной площади аэропорта Норильск. Рейды направлены на выявление и пресечение фактов незаконного оказания услуг по перевозке пассажиров, а также соблюдение миграционного законодательства.

Транспортные полицейские проверили более 800 пассажировТранспортные полицейские проверили более 800 пассажиров

Вместе со служебно-разыскными собаками они проинспектировали 15 машин, пять рейсов и 832 пассажира. В отношении правонарушителей были составлены административные протоколы по ст. 12.19 (Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведённых для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов), а также ст. 12.1 (Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке) КоАП РФ.

Подводя итоги, начальник Таймырского ЛО

МВД России Дмитрий Такчинаков отметил, что данные мероприятия будут носить постоянный характер.

7 ноября в 18:50 740
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