Транспортные полицейские на Таймыре готовятся к открытию речной навигации

К началу навигационного сезона транспортные полицейские провели работу по техническому обслуживанию плавсредств. На смотре проверяли исправность подвесных лодочных моторов, двигателей, ходовых огней, прожекторов. С личным составом проведён инструктаж по мерам безопасности.

С наступлением тёплого сезона сотрудники транспортной полиции в морском порту Дудинка на воду спустили пять катеров, в том числе скоростной полицейский патрульный катер «Алыкель», что ознаменовало открытие навигации и начало патрулирования в акватории реки Енисей. Сделали это при помощи огромного портального крана, способного легко перемещать суда.

Одно из основных направлений деятельности отдела направлено на выявление преступлений, связанных с незаконным оборотом биоресурсов на реке Енисей. Также большой упор делается на профилактику и предупреждение правонарушений в сфере грузовых и пассажирских перевозок, на выявление преступлений, связанных с незаконным оборотом, наркотических веществ и оружия на участке обслуживания Таймырского линейного отдела МВД России.