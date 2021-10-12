Травмпункт продолжит принимать пациентов

Руководитель территориального отдела министерства здравоохранения Красноярского края в Норильске Коба Кавтеладзе на общегородской планёрке пояснил, что изменения в работе травмпункта связаны с нехваткой врачей-специалистов.

- Круглосуточно неотложная травматологическая помощь будет оказываться в горбольнице № 1. Учитывая же социальный резонанс, который вызвало это решение, была найдена возможность продолжать оказание неотложной травматологической помощи днём на Котульского, 4, а в ночное время и в выходные пациентов ждут в Оганере, - сказал он. - То есть с 1 ноября травмпункт будет работать по основному графику работы поликлиники № 1: в будни - с 9.00 до 20.00, в субботу - с 9.00 до 16.00.

Глава Норильска Дмитрий Карасев добавил, что, по его мнению, это верное решение. Статистика показывает, что число обращений ночью невелико, и есть сомнения в целесообразности выводить на это время медиков.

- Надеюсь, горожане понимают, что это – не прихоть, мы действуем так, исходя из количества медспециалистов на территории. Если ситуация изменится, мы вернёмся к прежнему режиму работы. Но пока даже программа приглашения дефицитных специалистов не покрывает потребность в таких кадрах в Норильске. Тем не менее город продолжает работу в этом направлении, и при формировании бюджета-2022 рассмотрим создание ещё более привлекательных условий для привлечения людей в наш город, - подчеркнул Дмитрий Карасев.