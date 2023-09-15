Требования к госзакупкам медицинских изделий смягчили

Речь идёт о госзакупках медицинских изделий, по результатам которых между регионом и производителем заключается контракт со встречными инвестиционными обязательствами.

Теперь при таких закупках разрешается объединять в один лот медицинские изделия различных видов. Это позволит снизить количество закупочных процедур и ускорить поставки необходимых изделий в медицинские учреждения.

Постановление, устанавливающее данный порядок, уже подписано.