МАУ ИЦ «Норильские новости»

Требования к госзакупкам медицинских изделий смягчили

Требования к госзакупкам медицинских изделий смягчили

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Требования к госзакупкам медицинских изделий смягчили

Правительство продолжает работу по данному вопросу.

Требования к госзакупкам медицинских изделий смягчили

Речь идёт о госзакупках медицинских изделий, по результатам которых между регионом и производителем заключается контракт со встречными инвестиционными обязательствами.

Теперь при таких закупках разрешается объединять в один лот медицинские изделия различных видов. Это позволит снизить количество закупочных процедур и ускорить поставки необходимых изделий в медицинские учреждения.

Постановление, устанавливающее данный порядок, уже подписано.

Фото Владимир Макушкин
15 сентября в 18:40 750
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