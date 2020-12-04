Тренд года

Медики против

Дизайнерские маски медики особо не жалуют хотя бы потому, что исследований относительно их степени защиты просто не проводилось, но это не значит, что они бесполезны. Здесь многое зависит и от материала, и от продуманности аксессуара. Пионером в производстве таких масок можно считать итальянский дом Fendi — ещё задолго до пандемии там с успехом шили эти средства индивидуальной защиты и продавали в Китай, где их постоянное ношение уже давно стало частью современной культуры. А когда спрос на маски стал мировым, этот дом моды существенно расширил дизайнерскую линейку своих изделий и увеличил их степень защиты. Правда, и цена у такого модного аксессуара соответствующая — 200 евро за штуку.

Модно или надёжно?

Где спрос, там и предложение. Идею подхватили другие модные дома, небольшие ателье, частные дизайнеры и даже популярные блогеры. Выбор масок сейчас поражает своим разнообразием. Если вы решили приобщиться к новой зарождающейся субкультуре и обзавестись трендовой маской, в первую очередь стоит обращать внимание на материал. К примеру, хлопок и шёлк довольно хорошо пропускают микрочастицы жидкости. В результате дышится в такой маске хорошо, а вот степень её защиты минимальна. Если такие маски не снабжены дополнительными фильтрами, лучше их вообще не использовать.

От мороза — самое то

Неопреновые маски — пожалуй, самый распространённый в Норильске вариант. Большинство северян предпочитают их из–за удобства ношения. Они не доставляют дискомфорта, отлично защищают от ветра и мороза, быстро сохнут, что позволяет носить их не снимая и на улице, и в помещении. Вот только у неопрена есть ряд недостатков. Этот материал не зря используется в изготовлении гидрокостюмов — он не дышит и не пропускает влагу. Поэтому при длительном ношении такой маски можно легко заработать дерматит и даже легкое токсическое отравление. Неопрен не пропускает мелкие частицы пыли размером от 5 мкм, а фракция вируса зачастую не превышает 0,15 мкм. Даже обычная одноразовая медицинская маска имеет более высокую степень защиты.

Проблему с аллергической реакцией и затрудненным дыханием многие производители решили с помощью добавления дыхательных клапанов. Но тут кроется другая проблема: такая маска не защищает окружающих людей от вас, ведь клапан не фильтрует выдыхаемый вами воздух.

Пожалуй, самый лучший вариант в этой категории — маски с встроенными фильтрами и тканевой прокладкой. Ткань делает маску комфортной, а медицинский фильтр — надёжной. Сменные фильтры для таких СИЗ должны быть сделаны из того же материала, что и стандартные медицинские маски, и иметь минимум три слоя. Единственное, насколько можно верить производителю в данном случае? Ведь проверить, что это именно тот самый надёжный материал, невозможно.

Принтуют все

Ещё один альтернативный вариант дорогим дизайнерским СИЗ — тканевые маски с принтом. Возможность выбрать практически любой рисунок — от улыбки Джокера до значка корпорации «Амбрелла» — позволяет сделать более стильным свой «лук», проявить индивидуальность да и просто повеселить окружающих. В Норильске есть небольшие фирмы, которые предлагают подобную продукцию собственного производства, причём заказ там можно сделать как по каталогу, так и по своему шаблону. Обойдётся эксклюзив в 350–590 рублей, в зависимости от размера и особенности принта.

Но, повторюсь, в первую очередь это всё же модный аксессуар, а уж потом защита. Как правило, такие СИЗ делают из нескольких слоёв дышащей ткани и снабжают гигиеническим фильтром, который всего лишь предотвращает раздражение кожи от постоянного ношения и не является защитой от вируса.

Впрочем, совместить красивое с надёжным можно, заменив базовый фильтр, если таковой имеется, самодельным, который вырезается из обычной медицинской маски.

Дизайн превыше всего

Очевидно, что маска, сделанная из кожи, перьев, усеянная стразами или шипами, будет просто модным дополнением к образу и не защитит от вируса, да и постирать её проблематично. Поэтому в домах высокой моды пошли по тому же принципу, что и доморощенные умельцы, делающие фильтры из медицинских масок. СИЗ для выхода в высший свет либо снабжены медицинскими фильтрами, либо являются чехлами для стандартных медицинских масок. Стоит ли покупать эту красоту? Ну, разве только если вы хотите выделиться и «быть в тренде», конечно, речи о какой–то дополнительной защите здесь не идёт. Из последних модных новинок — маска–эквалайзер, во время разговора на ней анимируется нанесённый рисунок. Правда, она защитной функцией вообще не обладает, и довольно тяжёлая за счёт элементов питания и другой электроники, зато в качестве чехла может подойти идеально, особенно для ношения в полярную ночь. Есть похожие СИЗ со встроенными светодиодами и даже анимированными смайликами, отображающими разные эмоции на маске в зависимости от тембра голоса и ключевых слов или звуков.

В общем, если вам необходимо сочетание стиля и надёжности, то лучший выбор — это всё же маски– чехлы, надеваемые поверх медицинских. А если вы далеки от моды, проще пользоваться обычными, купленными в аптеке.