МАУ ИЦ «Норильские новости»

Тренеру норильской спортшколы № 5 приказом президента России присвоено почётное звание

Тренеру норильской спортшколы № 5 приказом президента России присвоено почётное звание

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Тренеру норильской спортшколы № 5 приказом президента России присвоено почётное звание

Тренеру норильской спортшколы № 5 приказом президента России присвоено почётное звание

Согласно приказу Владимира Путина, тренер по плаванию спортивной школы № 5 Иван Калашников удостоен почётного звания «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации».

Почётное звание присваивается организаторам физкультурного движения, учёным и тренерам, работникам спортивных организаций за личные заслуги.

Фото из открытых источников
16 сентября в 17:20 640
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